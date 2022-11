DW verifica: ¿han llegado a Alemania más refugiados en 2022 que en 2015?

Afirmación: Alemania ha recibido desde enero hasta octubre de 2022 a más personas en busca de refugio que en 2015.

DW Verifica: correcto

De acuerdo con datos de la Oficina Federal para la Migración y los Refugiados (BAMF), entre enero y octubre de 2022 solicitaron asilo en Alemania 181.730 personas. En el mismo período del año anterior fueron 100.278.

A ello se suman aproximadamente un millón de ucranianos que huyen de la guerra. Según el Ministerio alemán del Interior, hasta el 8 de noviembre de 2022 se habían registrado 1.024.841 personas que han llegado a Alemania por motivos relacionados con la guerra de Ucrania.

Eso significa que, hasta el 8 de noviembre, un total de 1.200.000 personas han buscado amparo en 2022 en Alemania. Según BAMF, en 2015 y 2016 solicitaron asilo en este país 1.187.000 personas. En consecuencia, en los primeros 10 meses de 2022 buscaron amparo en Alemania casi 20.000 personas más que en 2015 y 2016 juntos.

Afirmación: la recepción simultánea de personas que huyen de Ucrania y Afganistán, al igual que de solicitantes de asilo de otros países, ha llevado a los municipios al borde de sus capacidades.

DW verifica: correcto

Un sondeo de DW entre los 16 estado federados confirma que, en la mayoría de ellos, hay problemas en el registro, alojamiento y atención de quienes buscan amparo. En muchos lugares, se han tenido que habilitar alojamientos de emergencia adicionales para ellos.

"Tenemos actualmente una saturación permanente”, dicen fuentes de la Oficina para Asuntos de Refugiados de Berlín (LAF). "Apenas hay espacio, pero tenemos que recibir a todos los refugiados”.

En Berlín, la afluencia es especialmente nutrida. De acuerdo con estadísticas de la Oficina para Asuntos de Refugiados, la ciudad ha acogido a 10.783 personas en busca de asilo entre enero y octubre. Además, han llegado aproximadamente 100.000 ucranianos, de los cuales la mayoría ha encontrado alojamiento privado.

En el centro de llegada de Tegel, el mayor punto de redistribución en Alemania, se han tramitado los casos de 67.000 refugiados ucranianos en el período citado. Además, las autoridades han recibido 16.704 solicitudes de asilo.

En Alemania, los estados federados están obligados por ley a dar acogida a las personas que buscan asilo. Su distribución en el país se regula mediante un mecanismo que determina la cifra de personas que cada "Land" debe acoger sobre la base de su número de habitantes y sus ingresos tributarios.

Los ucranianos están liberados de la obligación de registrarse a la llegada, dado que no tienen que solicitar asilo formalmente. No obstante, si no tienen opciones privadas donde quedarse, las autoridades locales deben velar por su alojamiento.

También acogida de afganos

Eso vale también para personas llegadas de Afganistán en el marco de un nuevo programa humanitario de acogida que comenzó a funcionar el 17 de octubre. Se prevé la acogida de 1.000 personas al mes.

En vista de la situación, el ministro del Interior e Integración de Baviera, Joachim Herrmann, criticó la puesta en marcha de ese programa para afganos. "En tiempos en que ya hay altas cifras de arribos, es una señal equivocada emprender programas de acogida adicionales”, señaló en su portal de Internet.

La encargada de refugiados a nivel germano federal, Reem Alabali-Radovan, reconoció en conversación con DW que "las comunas se encuentran, en parte, al límite de sus capacidades”. No obstante, dijo estar "contenta de que por fin se haya puesto en marcha el programa de acogida para Afganistán”. Y añadió que, "si observamos la situación que hay en Afganistán e Irán, debe quedarnos claro que no podemos esperar más”.

