DW verifica: estas fotos de niños en Gaza no son reales

Niños pequeños acurrucados en suelos cubiertos de barro dentro o delante de tiendas de campaña: desde hace unos días circulan cada vez más fotos con este motivo en X, Instagram Tiktok y otros. Casi siempre hay algo que sugiere que se trata de niños palestinos en la Franja de Gaza: el nombre de la cuenta, el icono de una bandera palestina o los comentarios. DW verificase topó con tres imágenes que concluimos que habían sido creadas con ayuda de inteligencia artificial (IA).

Muy pocos dedos en los pies, un cuello extraño y dedos torcidos

La imagen de dos niños con pijamas idénticos en una tienda de campaña azul se ha visto millones de veces. Se acurrucan en una manta de color turquesa y se toman de la mano con los dedos entrelazados. La tragedia de la escena reside en que el suelo es de barro, sobre el que se acumula agua marrón en charcos. Sin embargo, en la mayoría de los posts, incluido éste, no hay ninguna indicación de que la imagen se haya generado mediante IA.

Muy pocos dedos en los pies, cuello torcido y dedos retorcidos: esta imagen se creó con ayuda de IA.

Hemos marcado las pistas claras: ambos niños tienen un pie con sólo cuatro dedos, un error típico de la IA. El pie derecho del niño de la izquierda también parece muy deformado y los dedos entrelazados de los niños parecen demasiado uniformes. Sobre todo, deberían verse en un ángulo diferente y sus muñecas deberían estar muy dobladas. También hay algo que falla en la transición del cuello a la nuca del niño de la izquierda en la imagen: la zona se funde con la lona de la tienda y discurre muy inclinada hacia delante, hacia el esternón, en lugar de descender hacia la columna vertebral.

Iluminación escenificada y cuerpos borrosos

La iluminación de la imagen también parece muy escenificada: para ser una lámpara que aparentemente cuelga del techo de la tienda, ilumina el escenario de forma muy uniforme con reflejos individuales. Estos efectos también pueden conseguirse con programas de edición de imágenes. Sin embargo, la toma en sí también debe estar bien iluminada, lo que requeriría el uso de equipos bastante complejos.

Los colores brillantes y una composición de imagen increíblemente estética son un primer indicio de una imagen AI.

Lo mismo ocurre con la foto de arriba, que apareció en X, Instagram y Tiktok, entre otros. En particular, los reflejos de luz en el fondo de la botella, en el borde inferior de la imagen, parecen poco naturales. Sin embargo, aquí la estetización es mucho más sutil. Los errores típicos de la IA, que suelen encontrarse en las extremidades, son sutiles. Pero el segundo dedo de la parte inferior del pie de la chica de la derecha en la imagen parece muy grande si se observa más de cerca. Las plantas de los pies izquierdos de las niñas son inusualmente rectas, como si estuvieran de pie en el suelo o tuvieran los pies extremadamente planos. La piel de las niñas parece perfecta, lo que también es típico de las imágenes de IA.

En la tercera imagen, a la que hemos echado una mirada más detenida, la luz parece bastante natural. La piel de las dos niñas estrechamente abrazadas también parece realista. Además, no se parecen tanto como las parejas de niños de las otras dos fotos.

La luz, los colores, la piel... muchas cosas parecen muy reales. Pero la parte inferior del cuerpo de estas chicas parece mezclarse, un error típico de la IA.

En cambio, la parte inferior de sus cuerpos parece fusionarse. La chica de adelante parece no tener piernas, lo que, sobre todo después de varios meses de bombardeos israelíes, podría ser cierto. Sin embargo, los motivos de las telas también se difuminan en la zona rodeada, lo que nos lleva a pensar que esta deformación es un error de la IA.

¿Muestran las imágenes de IA un sufrimiento real?

Las imágenes de IA son muy dudosas para ilustrar acontecimientos reales como la guerra entre Israel y Hamás, sobre todo si no están etiquetadas como tales. Pero esto no sólo ocurre en las redes sociales, sino también en sitios web que se presentan como portales de información, como "The Palestinian Information Center" u otros. Lo que documentan esas imágenes no son hechos objetivos, sino lo que alguien imagina y visualiza con ayuda de la inteligencia artificial. Por lo tanto, la publicación y difusión de tales obras sin una indicación clara de su origen entra en la categoría de "falsas" en la verificación de hechos de DW.

Sin embargo, esto no significa que las escenas generadas por la IA no puedan tener lugar de forma similar en la realidad. Numerosas organizaciones humanitarias informan a diario de las circunstancias extremadamente precarias en las que viven actualmente los desplazados internos en la Franja de Gaza. De hecho, medios internacionales como CNN y Al Jazeera han informado de cómo los refugiados intentan llenar sus tiendas inundadas con arena para secar los charcos tras las fuertes lluvias de la semana pasada.

Varias organizaciones humanitarias contactadas por DW con personal sobre el terreno dijeron que escenas como las mostradas en las imágenes son bastante concebibles. "Los niños y sus familias en la Franja de Gaza viven en refugios improvisados, tienen dificultades para encontrar lugares limpios donde pasar la noche y no hay aseos ni agua para lavarse. Muchos viven en las aceras", informa, por ejemplo, Matt Sugrue, que dirige la ayuda de emergencia de Save the Children para la Franja de Gaza desde Rafah.

