DW Verifica: desinformación sobre "el tratado de pandemias”

Esta semana se ha reunido un órgano intergubernamental de negociación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para trabajar en las propuestas de un acuerdo de preparación ante una posible pandemia. La OMS quiere un acuerdo internacional que garantice una asistencia sanitaria más justa en los países ricos y pobres, así como un intercambio de datos mejor entre naciones en caso de que se produzca otra pandemia. El objetivo es alcanzar un acuerdo definitivo en la 76ª Conferencia Mundial de la Salud, que se celebrará en mayo de 2024.

Aún quedan muchas cosas en el aire, pero las críticas ya son sonoras. En febrero de este año se publicó un primer borrador, que posteriormente se debatió en la OMS. Desde entonces, acusaciones y afirmaciones falsas no han cesado en las redes sociales. DW ha comprobado algunas de estas declaraciones.

¿Puede la OMS interferir en la soberanía de los Estados?

Afirmación: La OMS quiere intervenir en la soberanía de los Estados, escriben varios usuarios en las redes sociales.

DW Verifica: Falso

El tratado sobre pandemias es negociado por los 194 Estados miembros, pero la OMS no determina el contenido de un nuevo acuerdo internacional. De hecho, el borrador del tratado hace hincapié en la soberanía de los Estados.

"En el actual borrador del tratado sobre pandemias, hay un principio que subraya que los Estados mantienen su soberanía en la prevención, preparación y respuesta ante pandemias", afirma el experto en derecho internacional Pedro Villarreal, en una entrevista con DW.

Además, según Villarreal, la caja de herramientas de la OMS para la intervención nacional es muy limitada. Puede hacer recomendaciones y criticar a los Estados que no las cumplan. Sin embargo, no puede imponer otras medidas, como sanciones.

El Canciller alemán, Olaf Scholz, junto a Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la Cumbre del G7 en Elmau, Alemania. Imagen: Flashpic/picture alliance

¿Puede la OMS enviar tropas de la ONU?

Afirmación: La OMS va a enviar tropas de la ONU para hacer cumplir su tratado sobre pandemias. Esto es lo que escribió un usuario en Twitter, afirmando que los ejércitos nacionales deberían aplicar esta norma si no querían que la ONU desplegara sus propias tropas y obligara a la gente a vacunarse.

DW Verifica: Falso

Esta afirmación también constituiría una usurpación de la soberanía de los Estados, que no está prevista en el proyecto de acuerdo de la OMS. Además, la Organización de las Naciones Unidas (ONU)no dispone de fuerzas militares permanentes. Sólo llevan a cabo misiones de mantenimiento de la paz en apoyo de sus Estados miembros.

La imposición de una vacuna a nivel mundial no sería viable. Imagen: Pacific Press/picture alliance

¿Puede la OMS obligar a la gente a vacunarse?

Afirmación: La OMS quiere obligar a la gente a vacunarse, escriben varios usuarios en redes sociales.

DW verifica: Falso

Actualmente no hay nada en el borrador del texto de la OMS acerca de una posible vacunación obligatoria. Se trata más bien de una distribución equitativa de vacunas y medicamentosentre los países más pobres y los más ricos. "Cuantos más borradores de este calibre vemos, más nos damos cuenta de que los países están rebajando sus promesas y compromisos", dice Villarreal, que además opina que desde el punto de vista jurídico, una obligación internacional de vacunación no sería viable.

Villareal también señala el problema de la distribución de vacunas: "El problema es que no podemos prescribir algo que actualmente no es factible, porque las vacunas no están disponibles en todo el mundo."

Según Tobias Rothmund, catedrático de Comunicación y Psicología de los Medios de Comunicación de la Universidad de Jena, el escepticismo hacia la ciencia, las organizaciones internacionales y los gobiernos se produce constantemente. "La incertidumbre influye en la medida en que, en general, a la gente le resulta más difícil distinguir entre afirmaciones verdaderas y falsas". La difusión de esta desinformación se debe a menudo a actitudes políticas o incluso a motivos estratégicos.

(aa/ers)