DW Analiza - El trasfondo de las noticias

Ponemos en contexto las noticias de actualidad internacional y analizamos el trasfondo de los hechos. Hablamos con expertos para conocer todos los ángulos de la noticia y los presentamos en un lenguaje distinto que acerca temas complejos también a nuestro público más joven.



Cada semana en el programa:

DW Español:

Do, 00:15 TUC

Do, 05:03 UTC

Do, 08:03 UTC

Do, 10:03 UTC

Do, 12.15 UTC

Do, 16:03 UTC

Do, 18.15 UTC

Do, 21:03 UTC

LU, 02:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6