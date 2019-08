Drones y amenazas: Israel y sus enemigos

Para la Fuerza Aérea de Israel, estos últimos días han sido tensos. Primero, un dron israelí se estrelló en el sur de la capital libanesa, Beirut. Luego, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron ataques aéreos contra un objetivo fuera de Damasco. Las FDI dijeron que el objetivo era defender a Israel de los "drones asesinos" iraníes.

El lunes en la noche, las fuerzas israelíes bombardearon objetivos de Hamás en Gaza y afirmaron que los ataques aéreos fueron una respuesta a ataques previos con cohetes desde el territorio palestino. Según los reportes de los medios libaneses, los ataques israelíes estaban dirigidos contra grupos palestinos proiraníes.

En un discurso televisado el domingo, el líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, amenazó a Israel con represalias por el "ataque con drones" y prometió "hacer todo" para evitar futuras amenazas.

La guerra siria y sus consecuencias

El politólogo Johannes Becke, del Centro de Estudios Judíos, en Heidelberg, cree que, en un sentido más amplio, los enfrentamientos se derivan del colapso del Estado sirio. Israel había visto a Siria por mucho tiempo como su principal y más peligroso oponente militar. "Pero con el colapso del Estado sirio, lo que estamos viendo es una especie de libanización de Siria: la creciente influencia de Irán, su aumentada intervención y la expansión de las milicias chiítas", dice a DW.

Hezbolá ha estado fuertemente involucrada en los últimos años en la guerra civil siria del lado del régimen del presidente Bashar Assad, y el grupo se benefició de las nuevas formas de entrenamiento militar allí, sostiene Becke. Esto ocurrió en el contexto de varias guerras subsidiarias en las que Irán estuvo involucrado, como la de Yemen, explica. Israel no ha intervenido en ese conflicto, continúa Becke, pero allí combaten Arabia Saudita y las monarquías el Golfo.

El líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, amenazó con derribar drones israelíes que sobrevuelen Líbano

Sin embargo, se han producido enfrentamientos directos entre Israel e Irán en territorio sirio.

"Cualquier país que permita que su territorio sea usado para ataques contra Israel enfrentará las consecuencias, y repito, el país enfrentará las consecuencias", dijo el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Amenazas iraníes

El portavoz del gobierno iraní, Ali Rabiei, advirtió previamente que los ataques realizados por el "régimen sionista" en Líbano no quedarían sin respuesta. Dijo que la paciencia de los países de la región se está agotando de tal manera que Irán apoyaría a Hezbolá bajo todas las circunstancias.

Qassem Soleimani, jefe de la élite Fuerza Quds de Irán, escribió en Twitter en respuesta a los ataques aéreos israelíes en Siria y los drones que se estrellaron en Líbano: "Estas locas operaciones son absolutamente los últimos intentos del régimen sionista".

Irán y Hamas

El periodista y analista político libanés Iyad Abu Shakra dice que el conflicto entre Israel e Irán es un asunto de poder e influencia. "Irán está tratando de extender las fronteras de su influencia en la región", dice a DW. "Esto ha forzado a Israel a intentar prevenir estos ataques. Irán está luchando por un papel hegemónico que vaya más allá de lo permitido, desde el punto de vista de Israel".

En los últimos meses ha habido un aumento en los enfrentamientos a lo largo del muro de separación entre la Franja de Gaza e Israel

Irán también parece estar alentando a Hamás, que gobierna la Franja de Gaza, para aumentar la tensión con Israel. Durante meses ha habido enfrentamientos en la frontera con Israel, así como ataques con cohetes a principios de este mes de agosto. Israel respondió con ataques aéreos y el primer ministro Netanyahu, quien también actúa como ministro de Defensa, redujo a la mitad el suministro de combustible a Gaza, que ya está obligada a racionar su electricidad.

¿Se puede resolver este conflicto?

De acuerdo a Becke, el objetivo de estas operaciones militares más pequeñas, como las de Gaza, es llamar la atención de los medios.

"Ya sea que Hamás incendie deliberadamente campos cerca de la Franja de Gaza o se intente lanzar un dron en los Altos del Golán, tales provocaciones no representan amenaza para Israel", asegura.

Becke señala que a pesar de esto, tanto las FDI como Hezbolá se han estado preparando para una escalada intensa, que podría incluir que Israel haga incursiones militares en Líbano, mientras Hezbolá lance misiles iraníes de medio alcance. Este tipo de conflicto conlleva el riesgo de desatar una tercera guerra en Líbano, pero, según Becke, "todavía no estamos allí".

Por el momento, Israel no está involucrado en un conflicto territorial con Líbano o Irán, apunta Becke, que cree que el conflicto entre Israel y Siria en los Altos del Golán puede, en principio, resolverse. La pregunta es en qué medida Israel estaría dispuesto a acercarse a Irán. "A la larga, pero muy a la larga, no hay en realidad razón alguna por que Israel e Irán no puedan sentarse en la misma mesa de negociación".

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |