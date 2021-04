Dos muertos en ataque en Capitolio de Estados Unidos

La semana en imágenes (del 29 de marzo al 4 de abril de 2021)

Kremlin rehúsa comentar huelga de hambre

El Kremlin se negó este jueves a comentar la huelga de hambre declarada la víspera en prisión por el líder opositor ruso Alexei Navalni, al afirmar que este asunto no le incumbe. "No lo comentamos (...) Este asunto no se halla en la agenda del jefe de Estado", afirmó en su rueda de prensa diaria el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en rueda de prensa. (1.04.2021).