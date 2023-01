Dos galardonados directores latinos compiten en los Óscar 2023

El filme Argentina, 1985, dirigido por Santiago Mitre, fue nominado al Óscar en la categoría de mejor película internacional, anunció la academia de Hollywood este martes (24.01.2024).

La cinta ya se coronó en la misma categoría en los Globos de Oro 2023 y también estuvo nominada a los Critics Choice Awards.

La película relata el caso real del fiscal Julio César Strassera (interpretado por Ricardo Darín) y su equipo en el célebre "juicio a las juntas militares”, las cuales habían instalado un régimen de terrorismo de Estado, con miles de desaparecidos y torturados durante la dictadura que gobernó el país suramericano hasta 1983.

Guillermo del Toro y su nominación a mejor película de animación

Por su parte, la versión de Pinocchio, del director mexicano Guillermo del Toro, fue nominada al Óscar a la mejor película de animación, anunció este martes la Academia de Hollywood. La cinta también ganó los Globos de Oro este año en la misma categoría.

En su primera nominación en esta categoría, Del Toro reinventa el clásico cuento de Carlo Collodi sobre la marioneta de madera que se convierte en un niño.

Con la película de animación foto a foto (stop motion), el director mexicano explora temas universales como la vida, la muerte, la rebeldía y la compleja relación con el padre.

"Todo en todas partes al mismo tiempo": la gran favorita

La película de ciencia ficción Todo en todas partes al mismo tiempo fue nominada este martes a 11 premios Óscar y lidera la carrera por las prestigiosas estatuillas, que se entregarán el 12 de marzo en Hollywood, Estados Unidos.

Le siguen el film antibelicista alemán Sin novedad en el frente (9 nominaciones), la comedia negra irlandesa The Banshees of Inisherin (Los espíritus de la isla), la cinta biográfica sobre el astro del rock and roll Elvis (8 nominaciones) y la muy íntima Los Fabelman, de Steven Spielberg (7 nominaciones).

