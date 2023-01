Dos eurodiputados reconocen viajes no declarados a Qatar

El diputado del Parlamento Europeo por Bélgica Marc Tarabella, sospechoso en el escándalo de supuesta corrupción ligado a Qatar, no ha declarado un viaje de trabajo que hizo a ese país en 2020, según reconoció este domingo (15.01.2023) su abogado, solo unos días después de que su colega Marie Arena informase de un "olvido" similar.

El letrado defendió, no obstante, la inocencia del europarlamentario, que no ha sido imputado pese a que la policía registró su domicilio en diciembre. "Nunca ha recibido la menor promesa, dinero, regalo, en cualquier forma que sea, a cambio de apoyar a Qatar de la manera que sea", insistió su abogado, Maxim Töller, en una emisión de la televisión RTL-TVI este domingo.

Reconoció, sin embargo, que el eurodiputado no ha declarado aún un viaje de trabajo que hizo en 2020 a Qatar junto con otros parlamentarios por invitación del Comité Nacional de Derechos Humanos y que incluyó una visita a unas obras. A esta le siguió una segunda visita en 2021 centrada en los derechos laborales junto a otros eurodiputados en la que se reunieron, entre otros, con varios ministros cataríes y personal de la Organización Internacional del Trabajo, según explicó el propio Tarabella esta semana en una entrevista al diario "Le Soir".

"No lo ha declarado todavía. Una vez más, es la realidad del terreno. Viaja en 2020, después va a Gana, las cosas no se hicieron. Después llegó el covid para el mundo entero", ha justificado su abogado este domingo preguntado sobre si la visita fue declarada. Este ha precisado además que Tarabella no ha prestado aún declaración, después de que la policía registrase su domicilio el pasado 10 de diciembre a raíz de que varios investigados en el caso le mencionasen en sus declaraciones.

El miércoles, la eurodiputada belga Marie Arena también reconoció haber omitido declarar una misión a Qatar en mayo de 2022 pagada por el emirato. Arena culpó del "olvido" a su secretaría y habló de un "documento bastante complicado de rellenar", según declaraciones a la prensa belga. El caso llevó hace un mes a la destitución de la vicepresidenta de la Eurocámara. (efe/afp)