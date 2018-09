Dos cabezas rapadas condenados en Francia por homicidio

Dos skinheads ('cabezas rapadas') fueron condenados a entre siete y once años de prisión en Francia por la muerte de un activista antifascista, ocurrida hace cinco años en París, informaron medios locales. El principal acusado, Esteban Morillo, de 25 años, autor de los golpes mortales, recibió una sentencia de once años de cárcel. El segundo, Samuel Dufour, que estuvo involucrado en la pelea pero que no golpeó a la víctima, fue condenado a siete años de prisión. Un tercer acusado fue absuelto.

La víctima de 18 años fue golpeada y fatalmente herida en junio de 2013 luego de un enfrentamiento verbal entre activistas de izquierda y skinheads. El hecho generó indignación y preocupación generalizada por la violencia de la derecha, que se materializó en multitudinarias manifestaciones. Dos semanas después, el Gobierno francés ilegalizó a dos grupos de derecha. El abogado de Murillo, Patrick Maisonneuve,anunció que apelará el veredicto. (dpa/AP)

