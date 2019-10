Dortmund cae ante el Inter de Milán por la Champions League

La jornada 8 de la Bundesliga en imágenes

Hoffenheim - Schalke 2:0

Un día después de su cumpleaños, el entrenador del Schalke, Wagner (foto), no recibió ningún regalo de su equipo, al menos no en forma de puntos. Aunque los del Schalke controlaron el partido por más de 70 minutos, pero apenas tuvieron ocasiones concretas y, por eso, no llegaron al gol. Mientras que los del Hoffenheim contraatacaron: dos tantos de Kramaric (72.) y Bebou (85.). decidieron el juego.