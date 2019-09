Dorian provoca “devastación sin precedentes” en Bahamas

El primer ministro de Bahamas, Hubert Minnis, dijo este lunes (02.09.2019) que el paso del poderoso huracán Dorian provocó una "devastación sin precedentes” en las islas Ábaco. En tanto, el ministro de Estado de Gran Bahama, James Kwasi Thompson, señaló a la prensa que los equipos de rescate no dan abasto para responder a los cientos de llamados de personas afectadas por el paso de este fenómeno meteorológico.

Minnis detalló a través de Twitter que "basado en reportes provenientes de Ábaco, la devastación es sin precedentes. Los vientos se desaceleraron a 266 km/h, pero Dorian sigue siendo una tormenta extremadamente peligrosa”. El dirigente añadió que "nuestro foco ahora es rescatar, recuperar y rezar”. Dorian golpeó el domingo a las Ábaco, y ya es considerado el huracán más fuerte que ha azotado esa región.

Thompson, en tanto, relató que "desafortunadamente, estamos recibiendo muchas, muchas llamadas de residentes que están completamente inundados en sus casas”, y aclaró que es imposible que los equipos de rescate salgan a ayudar a la población. "El ojo de la tormenta ahora está sobre Freetown -capital de Gran Bahama-, lo que significa que la zona portuaria recibe la peor parte”, agregó.

Debilitamiento a categoría 4

Thompson explicó que "hicimos algunos intentos para tratar de rescatar a algunas personas, pero desafortunadamente no fue posible debido a los vientos de 240 kilómetros por hora, por lo que los equipos no pudieron actuar”, y agregó que la tormenta todavía se mantendrá unas 12 horas más sobre Bahamas. Por ello, las autoridades llamaron a la población a mantenerse en lugares seguros y no salir de sus casas.

Dorian es el segundo huracán más poderoso del que se tenga registro, aunque en las últimas horas se debilitó ligeramente y pasó a categoría 4. "Dorian es un huracán extremadamente peligroso de categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson”, dijo el Centro Nacional de Huracanes, basado en Miami, en su boletín de las 15H00 GMT, precisando que sus vientos pasaron a 250 km/h. "Aunque un progresivo debilitamiento está previsto, se espera que se mantenga como un poderoso huracán en los próximos días”, explicó.

DZC (EFE, AFP)

El huracán Dorian golpea las costas del Caribe Acercándose a Florida, EE. UU. Esta imagen satelital tomada el 1 de septiembre muestra a Dorian llegando a las Bahamas y azotando el estado estadounidense de Florida. Dorian explotó de un huracán de categoría 3 a categoría 5 en solo dos días, con vientos máximos sostenidos que ahora alcanzan los 295 kilómetros (185 millas) por hora. Expertos alertan sobre una marejada ciclónica que podría ser una "amenaza para la vida".

El huracán Dorian golpea las costas del Caribe Dorian golpea a las Bahamas El huracán volcó automóviles y arrancó techos después de tocar tierra en las Bahamas. Muchos isleños han sido evacuados. El ojo de la tormenta se mueve muy lentamente, y los residentes pueden verse obligados a hacer frente a más de 30 horas de vientos huracanados, lluvias torrenciales e inundaciones. Hasta el lunes por la mañana, no se han reportado víctimas.

El huracán Dorian golpea las costas del Caribe El mar sube a las aceras en Nassau La arena de la costa se desplazó hasta las aceras en Nassau, Bahamas, debido a la violencia del huracán Dorian, que tocó tierra allí con la categoría 5. El ojo de la tormenta azotó también las islas Ábaco, en el norte del archipiélago de las Bahamas, con vientos devastadores y lluvias torrenciales.

El huracán Dorian golpea las costas del Caribe Evacuaciones en Florida, Georgia y Carolina del Sur El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, describió la tormenta como "monstruosa" e instó a todos a prestar atención a las órdenes de evacuación dadas por las autoridades. Anteriormente, los funcionarios de Florida habían emitido una orden de evacuación obligatoria para el condado de Palm Beach, sede del complejo de golf Mar-a-Lago de Trump.

El huracán Dorian golpea las costas del Caribe Evacuados y en seguridad El camino del huracán sigue siendo incierto, y los expertos estadounidenses han dicho que es posible que la tormenta pueda dirigirse hacia el norte luego de rozar la costa este de Estados Unidos. Aún así, las autoridades ya han establecido refugios e instaron a las personas en áreas vulnerables a reubicarse.

El huracán Dorian golpea las costas del Caribe Esperando para comprar agua Las autoridades de Florida han instado a los residentes a que se abastezcan de alimentos, agua y medicamentos para que les duren al menos siete días. Esta tienda de Costco, en el centro de Florida actualmente solo permite dos cajas de agua embotellada por persona.

El huracán Dorian golpea las costas del Caribe Ciencia vs. naturaleza La NASA desarrolló esta plataforma de lanzamiento móvil para enviar más humanos a la luna. Como la tormenta se acerca a Cabo Cañaveral, la trasladarán al enorme edificio de ensamblaje de vehículos para mantenerla a salvo. Pero el edificio fue hecho para soportar vientos de más de 200 kilómetros (124 millas) por hora, mucho más bajos que las velocidades de viento de 295 km / h de Dorian. Autor: Darko Janjevic



