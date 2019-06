Donald Trump niega haber violado a una periodista en 1995

Por medio de un comunicado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó categóricamente este viernes (21.06.2019) haber violado en 1995 a la periodista Elizabeth Jean Carroll y aseguró que ni siquiera la conoce. El mandatario reaccionó de este modo a un extracto de un libro de Carrol publicado en la New York Magazine, texto en el que la profesional realiza la acusación.

"Respecto a la 'noticia' de E. Jean Carroll, que afirma que nos encontramos hace 23 años en Bergdorf Goodman: no he conocido a esta persona nunca en mi vida. Está intentando vender un nuevo libro, y eso debería dejar clara su motivación. Debería venderse en la sección de ficción”, afirmó el mandatario, que de paso arremetió contra la revista, calificándola como una "publicación en vías de extinción”.

Carroll, de 75 años y conocida por su columna de consejos "Ask E. Jean" en la revista Elle, cuenta en el extracto de su libro que se encontró con Trump en los grandes almacenes Bergdorf hace dos décadas. En el probador, el multimillonario "me empujó contra la pared, golpeándome la cabeza muy fuerte, y puso su boca sobre mis labios”. Luego, él le bajó las medias. "Al momento siguiente (...), se baja la cremallera del pantalón y, forzando sus dedos alrededor de mi zona íntima, empuja su pene a medias -o entero, no estoy segura- dentro de mí”, narró.

E. Jean Carroll.

"Completamente falsa e irreal”

Trump deslizó en su defensa la posibilidad de que los demócratas estén relacionados con esta denuncia. El mandatario pidió expresamente que "si alguien tiene información de que el Partido Demócrata” pueda estar "trabajando con la señora Carroll” o la revista New York, le avisen "cuanto antes”. Además, criticó que este tipo de denuncias falsas "disminuyen la gravedad de los asaltos reales”.

New York Magazine, que publica la crónica de Carroll como nota de tapa, incluye en la misma edición otra nota en la que cita declaraciones de un oficial de la Casa Blanca, que calificó a la historia como "completamente falsa e irreal”. Esta acusación aparece "25 años después de que supuestamente ocurrió” y fue creada "simplemente para hace lucir mal al presidente”, dijo el funcionario.

DZC (EFE, AFP)

