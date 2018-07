Donald Trump en cómic para niños alemanes

No hay político que se preste mejor a la caricatura que Donald Trump. Su apariencia, sus palabras, sus gestos, sus tics, su compulsivo tuiteo, sus apariciones públicas… Se acabó el terror al papel en blanco de los dibujantes: Trump hace sus delicias por lo inspirador que resulta. En Alemania, un número especial de la revista infantil Geolino dedicado a Estados Unidos incluye un cómic dedicado a su figura. "¿Cómo lo ha conseguido Donald Trump?”, se pregunta la publicación, que se detiene en varias etapas de la vida del magnate.

Privilegios... y disciplina

En una de las primeras viñetas se ve a Fred Trump, el multimillonario papá del polémico mandatario, diciendo al pequeño Donald: "Sé implacable con los demás. Tú eres un rey”. Recordemos que "Fred” es, en realidad, la abreviatura de Frederick Christ, un nombre alemán, ya que su padre, el abuelo paterno de Donald Trump, emigró a Estados Unidos procedente de la ciudad alemana de Kallstadt. Por cierto, el empresario Fred Trump aseguró siempre tras la Segunda Guerra Mundial que su familia tenía origen sueco, no alemán. No eran buenos tiempos en Nueva York para que un hombre de negocios confesara su procedencia germana.

Ver el video 04:10 Now live 04:10 minutos Compartir El origen de Donald Trump en Kallstadt Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/1HnL8 El origen de Donald Trump en Kallstadt

El cómic relata cómo el progenitor del actual presidente estadounidense hizo sentir al pequeño Donald como alguien superior a los demás. Pero cuando Fred Trump descubrió que su hijo coleccionaba cuchillos, inspirado por el musical de Broadway "West Side Story”, en el que pandillas callejeras se enfrentaban en enconadas luchas, envió a Donald a un duro internado donde se daba formación militar y donde imperaba una estricta disciplina. Después de ese período, el joven inició sus estudios universitarios, concluyendo Economía en la Universidad de Pennsilvania.

Hasta la Casa Blanca

Tras glosar la niñez de Trump, el especial de GEOlino se detiene en su relación o, mejor dicho, no relación con el Ejército de su país. Cuando a principios de la década de los 60 EE.UU. desplegaba miles de soldados en el sur asiático, Trump fue eximido de hacer el servicio militar y no se vio obligado a unirse a las filas del Ejército durante la guerra de Vietnam. El entonces joven Donald Trump solicitó primero varias prórrogas por estudios para no ingresar en el Ejército y después alegó un problema de salud que luego se reveló menor.

Los siguientes episodios tratan sobre la controvertida construcción de la representativa Torre Trump, situada en la Quinta Avenida neoyorkina, su relación con los casinos, la compra de hoteles, su paso por el reality show "The Aprentice”, que lo catapultó como personaje mediático, su carrera hasta la Casa Blanca y, finalmente, su elección como presidente de EE.UU. Entre sus medidas políticas, el cómic destaca la intención de Trump de construir un muro con México. Sin duda, la vida del magnate metido a político no solo es de cómic, sino de cine. Merece ser contada.

Autora: María Santacecilia (ERS)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |