Donald Trump califica a la Unión Europea de “enemigo”

En una entrevista con la cadena CBS dada a conocer este domingo (15.07.2018), el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de "enemigo” a la Unión Europea, asegurando que las políticas comerciales que impulsa la UE perjudican a su país. Además, lanzó duras críticas contra Alemania, acusando Berlín de haber sacado la "bandera blanca” en su relación con Moscú.

"Bueno, creo que tenemos muchos enemigos. Creo que la Unión Europea es un enemigo, lo que nos hacen en comercio. Sí, uno no pensaría eso de la UE, pero son enemigos”, dijo el mandatario estadounidense, que dio la entrevista durante su paso por Escocia, donde se dedicó a jugar golf. Luego matizó señalando que "eso no significa que sean malos” y sumó a Rusia y China a su lista particular de enemigos.

"Rusia es enemigo en ciertos aspectos. China es un enemigo en términos económicos, por cierto que lo son. Pero eso no quiere decir que sean malos. No significa nada, en realidad. Significa que son competitivos”, sostuvo. Luego agregó que la Unión Europea está tomando ventajas en términos de intercambio comercial. La entrevista, realizada por Jeff Glor para el programa "Evening News”, fue grabada el sábado.

"Problema con Alemania”

Putin también aseguró que tiene "un gran problema con Alemania”, y reiteró sus críticas a la construcción de un gasoducto entre Rusia y la principal potencia de la zona euro. "Se supone que estás peleando por alguien y ese alguien le da millones de dólares a aquel contra el que estás peleando… Hay mucha rabia por el hecho de que Alemania le paga a Rusia millones y millones de dólares”, dijo. Agregó que también cree que eso es malo para los alemanes. "¿Qué, están ondeando la bandera blanca?”, se preguntó.

La primera reacción de parte de Europa vino desde el Consejo Europeo. Su presidente, Donald Tusk, aprovechó Twitter, justamente la red social favorita de Trump, para ironizar. "Estados Unidos y la Unión Europea son grandes amigos. Quien diga que somos enemigos está difundiendo fake news”, apuntó en expremier polaco.

DZC (dpa, AFP, Reuters)

Las amenazas comerciales de Donald Trump America first! Ahora va en serio Antes de convertirse en presidente, Donald Trump advirtió que nunca eludiría un conflicto siempre y cuando fuese a favor de los intereses de EE. UU. Después de un año, su lema es: lo prometido es deuda.

Las amenazas comerciales de Donald Trump Aranceles a la importación de acero y aluminio Rodeado de trabajadores del acero, Trump dio a conocer al mundo la primera de sus medidas arancelarias el 8 de marzo de 2018. Impuso aranceles a la importación de aluminio y acero. China fue el país más afectado por dicha medida. La UE y otros socios comerciales obtuvieron entonces una prórroga.

Las amenazas comerciales de Donald Trump El conflicto comercial llega a Alemania Entretanto, la exportación de acero de la UE, como estas láminas de acero de Salzgitter AG, se ve afectada por los aranceles estadounidenses. Las pérdidas para la industria alemana de exportación son, no obstante, razonables. Sin embargo, eso podría cambiar si Trump hace realidad su próxima amenaza: aplicar a las importaciones automotrices de la UE aranceles del 20 por ciento.

Las amenazas comerciales de Donald Trump Amenazas a los fabricantes de autos por Twitter Desde el principio, Donald Trump usó Twitter para presentar su visión de las cosas, para amenazar y plantear ultimátums. Su proyecto central es la reorganización de las relaciones comerciales de EE. UU. con sus principales socios, China, la UE y los países miembros del NAFTA, Canadá y México. Casi todos los días, Trump envía tuits desde la Casa Blanca.

Las amenazas comerciales de Donald Trump Los fabricantes alemanes tienen mucho que perder Coches nuevos de Mercedes-Benz esperando a ser embarcados en Bremerhaven. Cuando amenaza con imponer a un auto de la UE un arancel del 20 por ciento, el presidente de EE. UU. apunta principalmente a Daimler y a otros fabricantes de automóviles alemanes. Sus éxitos de ventas en los EE. UU. son, según Trump, el principal culpable del gigantesco déficit comercial de los Estados Unidos.

Las amenazas comerciales de Donald Trump Nuevo acuerdo con Canadá y México Un nuevo acuerdo con Canadá y México estaba en la lista de tareas de Trump desde el principio. El objetivo del presidente de los Estados Unidos es, ante todo, lograr una mayor protección de las empresas estadounidenses y acabar con la reubicación de la producción, como la fabricación de automóviles en México, donde es más barata.

Las amenazas comerciales de Donald Trump Méxiko, víctima de la política comercial de EE.UU. No solo los fabricantes de automóviles estadounidenses también están construyendo vehículos en México. Volkswagen y otros fabricantes de automóviles también han estado produciendo durante décadas en el país vecino de Estados Unidos. Por la presión de Trump, empresas como Ford han cancelado recientemente sus planes de abrir nuevas plantas de fabricación en México.

Las amenazas comerciales de Donald Trump También Canadá nota la política de Trump Canadá también está experimentando los efectos de la política comercial de EE. UU. Además del acero y el aluminio canadienses, las importaciones de madera del país vecino del norte son particularmente criticadas por Trump. Sin embargo, los aranceles impuestos a la madera blanda canadiense en abril de 2017, han originado el aumento masivo de los precios de las viviendas en EE. UU.

Las amenazas comerciales de Donald Trump Pekín responde también con aranceles Los aranceles impuestos como represalia por el gobierno chino afectan también a productos de la industria alimentaria estadounidense. Como resultado, los frutos secos, la fruta y la carne de EE. UU. se han vuelto considerablemente más caros, como se aprecia en un supermercado especializado en productos estadounidenses en Hong Kong.

Las amenazas comerciales de Donald Trump Los todoterreno de EE. UU., también con aranceles Si dependiese de la voluntad del gobierno de Pekín, los vehículos de los fabricantes de automóviles estadounidenses deberían costar una cuarta parte más en China. En cualquier caso, se aplicarán aranceles adicionales de importación del 25 por ciento en el futuro. Autor: Thomas Kohlmann



