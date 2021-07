Documental recuerda a Amy Winehouse a 10 años de su muerte

La cantante Amy Winehouse era conocida por su voz grave, su abultado peinado y sus adicciones. Pero diez años después de su muerte, su familia quiere que se la deje de recordar por su lucha con las drogas y sus relaciones destructivas. Los padres de la estrella, que falleció por intoxicación etílica el 23 de julio de 2011, colaboraron en la realización de un documental de la BBC.

Difundido el viernes, 23 de julio de 2021, coincidiendo con el décimo aniversario de su muerte, Reclaiming Amy ofrece, según su padre, Mitchell, una "imagen más completa de Amy".

"Intentaron hacerme ir a rehabilitación. Pero dije no, no, no", cantaba Amy. La inconfundible voz británica puso mucho de sus propias experiencias en sus canciones, impregnadas de influencias de jazz y soul. Sus problemas de adicción, sin embargo, acabaron repercutiendo en sus actuaciones -cada vez más erráticas debido a su consumo de drogas y alcohol- y atrajeron el interés de los paparazzi, que empezaron a perseguirla con la esperanza de captar una foto suya en su peor momento, lo que hacía las delicias de la prensa sensacionalista británica.

"Creen que conocen a mi hija -las drogas, la adicción, las relaciones destructivas- pero había mucho más", relata la madre de Amy, Janis Winehouse-Collins, en el documental. "Reclaiming Amy" contiene entrevistas con amigos de toda la vida, incluida una, Catriona Gourley, que revela que tuvo una relación romántica con la cantante. También pretende desmentir las acusaciones de que su familia se aprovechó de su éxito y no hizo lo suficiente para ayudarle a superar su adicción.

Objeto de burla

Ese era el hilo conductor de "Amy", un documental británico ganador de un Oscar en 2015, especialmente crítico con el padre de Amy Winehouse y con su exmarido, Blake Fielder-Civil. "Incluso ahora, lo interpreto como 'usted fue cómplice de la muerte de su hija, mató a su propia hija", confiesa Mitchell en el nuevo documental.

Pero Catriona Gourley aseguró a la BBC que la realidad era muy diferente. "Janis y Mitch estuvieron ahí, todo el tiempo", insiste, enumerando "las innumerables veces que [Amy] fue llevada a rehabilitación". Su amiga también cree que, hoy en día, gracias a la concienciación sobre los problemas de salud mental y adicción, Amy Winehouse no habría sido objeto de tanta burla por parte de la prensa sensacionalista.

La revista musical NME calificó este nuevo documental de "conmovedor, aunque a la defensiva", calificándolo como un "dulce homenaje a una chica, una amiga y un talento imprevisible". MS (afp)