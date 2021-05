Djokovic: "Voy por el título a Roland Garros"

Novak Djokovic, número uno del tenis mundial, declaró este sábado (29.05.2021), al ganar el torneo de Belgrado, que este triunfo ha sido una buena preparación y referencia para Roland Garros, que comienza la próxima semana en París y donde aspira a todo.

"Voy por el título a Roland Garros", dijo el tenista serbio, quien conquistó el título número 83 de su carrera al vencer en Belgrado por 6-4 y 6-3 al eslovaco Alex Molcan, 255 del ránking mundial. Es el segundo título de esta temporada para Djokovic, de 34 años y ganador del Abierto de Australia en febrero

"Mentalmente estaba ya en París", admitió Djokovic, que subrayó que tenía "ganas" de conquistar el trofeo en Belgrado, su ciudad natal, y "un motivo adicional", ya que el mes pasado se quedó sin la final en este mismo escenario al caer en semifinales del Abierto de Serbia ante el ruso Aslan Karatsev.

"Levantar un trofeo aquí, diez años después, es realmente especial. No podría haber sido mejor antes de Roland Garros", añadió el serbio, cuyo último título en Belgrado fue en 2011. "Juego bien y me siento bien. He pasado buenos momentos con mi familia", apuntó.

El tenista serbio indicó que no suele jugar la semana antes de torneos Grand Slam, como el de París, pero que esta vez ha hecho una excepción por tener pocas posibilidades de jugar en casa, y que por eso "ha sido fácil la decisión".

En la primera ronda de Roland Garros, Djokovic se enfrentará al estadounidense Tennys Sandgren. El serbio ganó 18 torneos del Grand Slam en su carrera, dos menos que Rafael Nadal y Roger Federer, que se encuentran en la misma mitad del cuadro que él en el torneo parisino. El torneo de Belgrado se disputó en tierra batida y repartió 625.000 dólares en premios. (EFE, AFP)