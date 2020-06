Djokovic da positivo por coronavirus tras torneo sin mascarillas

El número uno del tenis mundial, el serbio Novak Djokovic, anunció este martes (23.06.2020) que dio positivo por coronavirus, ampliando la lista de jugadores contagiados tras el torneo de exhibición, el Adria Tour, que organizó en los Balcanes y que había sido duramente criticado por no ceñirse a las estrictas normas de seguridad sanitaria que se exige, en estos momentos, para ese tipo de eventos.

"Tan pronto llegamos a Belgrado nos sometidos al test. El resultado mío y (el) de Jelena (su esposa) es positivo. Los hijos son negativos", escribió Djokovic en un comunicado publicado por la agencia de relaciones públicas New Media Team. El tenista, que había jugado en la segunda cita del torneo benéfico en Zadar, Croacia, dijo sentirse "completamente desolado por cada caso individual de contaminación; espero que el número de contagiados no aumente".

Previamente, tres jugadores que participaron en el Adria Tour, que comenzó a mediados de junio en Belgrado, ya habían dado positivo: el búlgaro Grigor Dimitrov (19º mundial), el croata Borna Coric (33º) y el serbio Viktor Troicki (184º). De quienes participaron del torneo, suspendido el pasado domingo tras conocerse el positivo de Dimitrov, se suman los contagios de la esposa de Troicki y de los entrenadores de Djokovic, Marko Paniki, y el de Dimitrov, Kristijan Groh.

Una escena de la fecha del torneo jugada en Belgrado.

Antivacunas

"Todo lo que hemos hecho desde hace un mes lo hicimos con todo el corazón e intenciones sinceras”, añadió Djokovic, recordando que el torneo fue organizado "con la idea de ayudar a los jugadores de tenis de la región, de crear condiciones para que jueguen y para que tengan ingresos con el objetivo de remontar más fácilmente este periodo difícil".

Un estadio lleno, con prácticamente nadie usando mascarillas y jugadores abrazándose en la pista fueron algunas imágenes que había dejado la etapa de Belgrado del Adria Tour. "Organizamos el torneo en el momento en el que el virus se debilitaba, creyendo que se reunían las condiciones para su celebración", insistió Djokovic, que es un conocido antivacunas y ha defendido ideas tan cuestionables como que el agua puede purificarse con el pensamiento.

El tenista añadió que, de momento, no tiene síntomas de COVID-19, que permanecerá aislado durante 14 días y que dentro de cinco días volverá a someterse a un nuevo análisis para verificar si sigue teniendo el patógeno.

Críticas de la ATP

El presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi, criticó la actitud de los tenistas durante el Adria Tour, y apuntó que servirá para que los eventos sean más seguros. "Esto es como cuando tus hijos empiezan a montar en bicicleta y les dices que se tienen que poner casco. Ellos te dicen que no, que no y que no. Entonces se montan en la bici y se caen. A partir de ahí ya se ponen el casco", aseguró el directivo.

DZC (EFE, AFP)

Curiosas campañas anticoronavirus ¡Cuidado, viene el virus! Un policía disfrazado del nuevo coronavirus SARS-CoV-19 muestra cómo éste se extiende por las calles de la metrópoli india de Chennai. Si bien la imagen tiene un aspecto carnavalesco, se trata de informar sobre un peligro serio.

Curiosas campañas anticoronavirus Llamar la atención sobre el coronavirus Con este tipo de desfiles, las fuerzas del orden buscan llamar la atención de los transeúntes. El policía en la imagen recorre las calles para recordar a las personas que respeten la distancia social. Esto es especialmente importante en una ciudad como Chennai, con siete millones de habitantes.

Curiosas campañas anticoronavirus Un cubretrompas Bueno, seamos honestos, la mascarilla no cubre realmente la trompa del elefante. La figura del paquidermo sobre el monopatín es jalada por las calles de Chennai para informar sobre el confinamiento.

Curiosas campañas anticoronavirus ¡Dios mío! El hombre en la imagen se disfrazó del dios hindú de la muerte, Iama. Sin embargo, modificó un poco su disfraz con globos que representan el coronavirus. Con acciones como esta, la Policía de la capital india de Delhi recuerda a las personas la necesidad de respetar el distanciamiento social y permanecer en casa. Desde hace seis semanas, India está bajo cuarentena.

Curiosas campañas anticoronavirus La mascota de la pandemia Si bien, a primera vista, se podría pensar que se trata de la mascota de algún mundial de fútbol, la figura representa el coronavirus. Un policía boliviano, disfrazado de SARS-CoV-2, busca informar a los transeúntes sobre el letal virus y la peligrosa situación que se vive actualmente a raíz de la pandemia.

Curiosas campañas anticoronavirus Trabajo en equipo En total, dos "virus" de la Policía de La Paz, la capital boliviana, recorren las calles para llamar la atención sobre el distanciamiento social. En marzo, Bolivia declaró el estado de emergencia sanitaria. Las elecciones, previstas para el tres de mayo, fueron pospuestas por tiempo indefinido. Entre las 7 y las 12 de la mañana, solo una persona por familia puede salir a hacer las compras.

Curiosas campañas anticoronavirus Cuestión de gustos ¿Una idea linda o de mal gusto? En este caso no se trata de una acción estatal, sino del proyecto privado de un panadero palestino en Chan Yunis, en la parte sureña de la Franja de Gaza. No está claro si solo quiere advertir de la COVID-19 o ganar más dinero. Quizá ambas cosas.

Curiosas campañas anticoronavirus Comida con mascarilla Estas galletas solo se pueden comer con mascarilla, puesto que todas llevan una. "Emoji de tapabocas" se llama esta especialidad de una panadería en la ciudad alemana de Dresde. Desde luego, las galletas nos recuerdan que debemos usar mascarillas para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

Curiosas campañas anticoronavirus Unidos contra el coronavirus Una cadena humana contra el coronavirus sería contraproducente, ya que dispararía el número de contagios. Pero, simbólicamente, en el marco de una obra de arte, envía un mensaje alentador. Se trata de una acción a cargo del artista francés Saype, que se puede ver en miniatura entre los hombres palitos en la imagen. Y es que la obra no es precisamente pequeña.

Curiosas campañas anticoronavirus Gigantesca Desde lejos se puede apreciar la obra, de 3.000 metros cuadrados, en su totalidad. Titulada "Más allá de la crisis" fue creada en una pradera en los Alpes suizos. El mensaje principal del artista: "Tras la crisis, todos debemos mirar en la misma dirección". La obra es biodegradable y habrá desaparecido en pocas semanas. Autor: Marco Müller



Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |