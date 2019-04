Disputa entre Estados Unidos y Turquía marca aniversario de la OTAN

Turquía amargó las celebraciones del 70 aniversario de la OTAN al confirmar este miércoles (03.04.2019) en Washington la compra de un sistema de defensa ruso, en momentos en que la lucha contra la "amenaza" de Moscú es la primera prioridad de la alianza atlántica.

A primera vista, es una batalla de siglas entre Estados Unidos y Turquía, ambos miembros de la OTAN. Ankara se comprometió al mismo tiempo a comprar el sistema de defensa antimisiles ruso S-400 y los aviones F-35 estadounidenses, lo que no complace a Washington en absoluto.

La administración Trump pidió este lunes nuevamente a Turquía que tome la decisión "inequívoca" de renunciar al S-400 si no quiere que Washington suspenda la entrega de equipos relacionados con sus aeronaves.

"Este es un asunto concluido y no volveremos", dijo este miércoles el ministro de Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, en una conferencia en la capital de Estados Unidos, donde tiene previsto reunirse con sus homólogos en la OTAN.

Ministro de Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu

Este miércoles, el vicepresidente estadounidense Mike Pence lanzó un ultimátum al Gobierno turco de elegir entre la OTAN o la "imprudente" decisión de seguir adelante con la compra a Rusia del sistema S-400.

"Turquía debe elegir: ¿quiere seguir siendo un socio importante en la alianza militar más exitosa de la historia o quiere arriesgar la seguridad de esa asociación al tomar decisiones tan imprudentes que socavan nuestra alianza?", manifestó Pence en un discurso en el marco de la reunión de la OTAN.

La disputa entre Estados Unidos y Turquía, junto con otros desacuerdos, particularmente sobre Siria, es una de las principales sombras en el aniversario de la OTAN.

El vicepresidente estadounidense Mike Pence lanzó un ultimátum al Gobierno turco: elegir "la alianza militar más exitosa de la historia" o la "insensata" decisión de comprar a Rusia su sistema S-400

Stoltenberg alaba esfuerzos de EE.UU. y apoya sus demandas de más inversión en defensa

La insistencia de Trump para que los otros 28 países miembros aumenten su presupuesto de defensa y que la organización dependa menos del enorme gasto militar estadounidense "tiene un claro impacto" y "fortalece a la OTAN", admitió el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg en un discurso sin precedentes ante el Congreso de Estados Unidos.

"Estados Unidos ha sido la columna vertebral de nuestra alianza. Ha sido fundamental para la seguridad de Europa y para nuestra libertad", apuntó.

Stoltenberg agradeció al presidente estadounidense su insistencia en que los demás miembros de la alianza aumenten sus aportaciones a la organización.

"Los aliados deben gastar más en defensa. Este ha sido un mensaje claro del presidente Trump y está teniendo un impacto real", apuntó.

Esta es la primera vez que el dirigente de una organización internacional se dirige a las dos cámaras del Congreso, reunidas en sesión conjunta, detalló a la prensa el martes la embajadora ante la OTAN, Kay Bailey Hutchison.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en su discurso ante el Congreso de Estados Unidos (03.04.2019)

Duras críticas de EE.UU. hacia Alemania

Trump arremetió especialmente contra Alemania este martes por no destinar a la OTAN "lo que le corresponde", aunque reconoció que en general los países miembros de la alianza están "poniéndose al día" con sus aportaciones.

Pence reiteró este miércoles la presión hacia Berlín por el presupuesto militar. "Alemania tiene que hacer más. No podemos asegurar la defensa de Occidente si nuestros aliados se vuelven dependientes de Rusia", dijo.

Para Pence es "sencillamente inaceptable que la mayor economía de Europa siga ignorando la amenaza de una agresión rusa y descuidando su propia defensa y la defensa común".

El secretario de la OTAN, Jens Stoltenberg, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunieron en la Casa Blanca, Washington, EE.UU. (02.04.2019)

"No queremos una nueva Guerra Fría”

Stoltenberg también aseguró que la organización no busca una "nueva Guerra Fría".

"No queremos una nueva carrera armamentista. No queremos una nueva Guerra Fría. Pero no debemos ser ingenuos", dijo.

El secretario general indicó que las 29 naciones de la alianza necesitan prepararse para el final del tratado de misiles de alcance intermedio (INF, por sus siglas en inglés) de la época de la Guerra Fría, que Estados Unidos esta abandonando.

"No queremos aislar a Rusia. Nos esforzamos por mejorar la relación con Rusia", dijo Stoltenberg.

"Pero incluso con una mejor relación, debemos manejar una relación difícil", dijo.

rrr (afp/efe/dpa/ap/reuters)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |