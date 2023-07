Discurso de verano de Orbán: adiós a Europa

El partido Fidesz del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, organiza una universidad de verano en la localidad de Baile Tusnad, en Rumania, desde hace más de 30 años. Esta zona perteneció a la monarquía húngara hasta 1918.

Occidente débil, Hungría fuerte

En 2014, el presidente húngaro presentó allí por primera vez el concepto de "Estado illiberal”, y en 2022 dijo que Hungría no quería convertirse en una "raza mezclada”.

En general, Orbán se muestra allí siempre como un profeta de la fatalidad y al mismo tiempo como salvador de un Occidente débil y depravado, al que se opone una fuerte Hungría internacional y cristiana. Además, al primer ministro de Budapest le gusta adoptar tonos polémicos contra Rumania, como si Transilvania siguiera siendo parte de Hungría y Orbán fuera el que manda.

¿Comienzo de una amistad?

Por primera vez desde hace mucho años, Orbán visitó previamente al primer ministro rumano, Marcel Ciolacu, en Bucarest, cuyo partido socialdemócrata (PSD) es en parte muy cercano al ultraconservador Fidesz. Orbán escribió en Facebook: "El comienzo de una bonita amistad”.

Después, en Baile Tusnad, Orbán hizo unas declaraciones sarcásticas, en parte muy polémicas, contra Occidente, Estados Unidos y la UE. Los valores occidentales son "la migración, LGBTQ y la guerra”, dijo. Opinó que Estados Unidos perdió su liderazgo ante China, son peligrosos y todo el mundo podría terminar en guerra. Y que la UE quiere un "intercambio de población" con migrantes y luego se esfuerza por socavar la base cristiana tradicional de Europa a través de la "ideología LGBTQ".

Falló la Ilustración

Orbán declaró que el gran proyecto europeo de la Ilustración falló: "Hace más de 200 años, los intelectuales internacionales y liberales de la izquierda y los líderes políticos pensaron que el rechazo de la religión y el cristianismo resultaría en una comunidad ilustrada ideal". "Eso fue pura ilusión. Debido al rechazo del cristianismo, en realidad, nos hemos convertido en paganos hedonistas", añadió.

Hungría, según Orbán, es el único país en Europa que ha sacado las consecuencias correctas, porque tiene la única Constitución en Europa que no se centra en el "yo", sino en el "nosotros". La nueva Constitución de Hungría se anunció en 2011 en Pascua, en alusión a la resurrección y victoria sobre la muerte.

El discurso de Viktor Orbán en Rumania fue muy polémico. Imagen: Bernadett Szabo/REUTERS

"Transilvania, territorio no perteneciente a Rumania”

Y finalmente Orbán también destruyó la "bonita amistad" con Rumania que aún no había comenzado. Se burló de su contraparte Ciolacu y también de una nota diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores rumano, que había recibido y en la que se le pidió que no hablara de ciertos temas "sensibles sobre Rumania". Entre otras cosas, Orban citó que no debía hablar sobre "territorios administrativos rumanos inexistentes", una alusión a las demandas de autonomía para los húngaros. "Nunca dijimos que Transilvania y el País Sículo son unidades de territorio rumano", afirmó. Fue el momento de su discurso en el que recibió el aplauso más largo.

Novedoso y notable en su discurso de Baile Tusnad fue el arraigo de su antiamericanismo y su desprecio por Europa así como la admiración hacia China y la ofensiva indulgencia hacia Rusia.

Hungría: aislado internacionalmente

Orbán también muestra, desde hace unos años, nostalgia de la Gran Hungría. Lo nuevo es que cuestione la pertenencia de Transilvania y el País Sículo a Rumania, aunque lo haga con astucia y se valga de que formalmente no sean áreas administrativas rumanas. En realidad, ninguna de las grandes regiones rumanas es un área administrativa oficial: Rumania tien 41 distritos.

No está claro qué consecuencias diplomáticas tendrá el discurso de Orbán. Solo el primer ministro checo, Petr Fiala, expresó fuertes críticas a Orbán después de haber dicho que la República Checa "cayó" en Bruselas. Hasta ahora no ha habido declaraciones oficiales sobre el discurso de Orbán en Rumania.

Este silencio también podría ser una señal de cómo Hungría está ahora internacionalmente aislada.

(rmr/er)