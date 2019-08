Directivo del Schalke protagoniza polémica por racismo en el fútbol

DW: Sr. Claus, el presidente del Consejo de Vigilancia del Schalke, Clemens Tönnies, dijo que en lugar de plantearse subidas de impuestos para destinarlos a la lucha contra la crisis climática deberían construirse en África veinte centrales energéticas; "así los africanos dejarían de talar árboles y de producir niños cuando oscurece". ¿Cuál fue su primera impresión?

Robert Claus: Me vi sorprendido por estas declaraciones racistas. Y no solo eso, también me asusta saber que provienen de un directivo del Schalke 04. Estamos hablando de una afición que está muy influenciada por la migración, y la "Iniciativa Schalke Fan contra el Racismo" es una de las más antiguas de Alemania.

El público lleva días cuestionando a Tönnies y sus declaraciones, y el consejo honorario del Schalke 04 también se reunirá por tal motivo. Mientras tanto, el tema incluso ya ha llegado a la agenda de la política federal. Desde su punto de vista, ¿cuáles son las consecuencias?

Por una parte, estas declaraciones no hacen justicia al cargo del Sr. Tönnies y debería enfrentar las consecuencias. Por otra parte, el hecho de que hubiera gente a favor y lo hayan aplaudido demuestra que las declaraciones racistas están arraigadas incluso en círculos de la burguesía. Es necesaria una postura clara y firme con respecto al racismo.

No es ninguna novedad que los temas de migración y el racismo han protagonizado grandes debates en Alemania durante varios años. En un asunto de esta naturaleza, una disculpa común y corriente se queda corta.

Si Tönnies no renuncia a su cargo, desde su punto de vista ¿sería un golpe fatal a la credibilidad de la lucha contra el racismo en el fútbol en general o sólo para el Schalke 04?

Por supuesto, la falta de consecuencias perjudicaría de forma importante la credibilidad de las campañas contra el racismo en el fútbol. O bien Tönnies renuncia al cargo, o presenta cuanto antes un plan serio sobre cómo quiere reforzar el trabajo contra el racismo en su empresa y en el Schalke 04, por ejemplo, ofreciendo formación para los directivos de alto rango. Sin embargo, será difícil para él salir bien librado.

En su opinión, ¿hay aspectos que no se abordan o se abordan de forma insuficiente en todo este debate?

El racismo en el fútbol a menudo sólo se discute cuando se trata de los hooligans derechistas, o la afición como tal. Hay una larga lista de iniciativas contra el racismo que se presenta desde la afición, así como proyectos socio-educativos para aficionados. Sin embargo, en Alemania difícilmente se puede hablar de un club profesional que haya integrado la diversidad y la lucha contra la discriminación en su política interna y la aplique de forma consecuente, por ejemplo, a través de la formación de su personal.

¿Considera que la respuesta hasta la fecha y las reacciones de la Asociación Alemana de Fútbol y de los representantes de los clubes son adecuadas o desea una respuesta más clara por parte de la industria del fútbol?

Desgraciadamente, son contadas las personalidades del fútbol que se han manifestado de forma crítica, entre ellos Hans Sarpei, Gerald Asamoah, Cacau -tres ex futbolistas negros- y Reinhard Rauball. Ningún jugador de la actual Selección Alemana. Se pide solidaridad a todos aquellos que no están afectados por el racismo, pero hay una falta de conciencia al respecto o incluso miedo a ver su propia carrera frustrada.

*Robert Claus nació en 1983 en Rostock, es Maestro por la European Ethnology and Gender Studies, estudió en Berlín, Estambul y Buenos Aires. Investigador y conferencista, ha escrito sobre distintos temas como la cultura de los aficionados, los hooligans, el extremismo de derecha, los movimientos sociales y la violencia.

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |