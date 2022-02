Diosdado Cabello aún exige pago de indemnización a El Nacional

El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, afirmó este miércoles (09.02.2022) que El Nacional todavía le debe la indemnización por "daño moral" ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tras una demanda del político, a pesar de la entrega de la sede del medio como parte de la compensación.

"Yo no estoy pidiendo bienes, el Tribunal sentenció una cantidad, qué hacen, rematar el bien (...) el bien se adjudica al precio que digan, la conclusión es que todavía me debes (Miguel Henrique Otero, director de El Nacional)", expresó el dirigente en su programa de televisión "Con el Mazo Dando", que emite el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, dijo que ahora le "provoca ir" por la página web del medio. "Porque me debes, con el valor de (la sede) El Nacional no me pagaste, creo que ahora voy a ir por la página", añadió.

Cabello denunció a El Nacional por replicar una información del diario español ABC, que indicaba que el líder chavista era investigado por EE.UU. por presuntos nexos con el narcotráfico.

El TSJ dictó una sentencia que recoge que el rotativo venezolano debía pagar a Cabello 237.000 petros (criptomoneda promovida por el Gobierno venezolano) al valor de cambio del día, lo que suponía 13.369.170 dólares.

El Supremo notificó del embargo de la sede del diario en mayo pasado como parte de la indemnización.

El político añadió que ahora en el edificio, ubicado en Caracas, se abrirá una universidad de las comunicaciones.

El lunes, la Justicia venezolana entregó la sede a Cabello, lo que el medio calificó de un "irregular y clandestino remate judicial".

"robo del siglo"

"En un irregular y clandestino remate judicial, realizado en contravención a todas las reglas procesales que la ley venezolana obliga sean cumplidas para llevar a cabo este tipo de actos (...), le adjudicó directamente la propiedad de la sede de El Nacional y los lotes de terreno sobre los que esta se encuentra construida a Diosdado Cabello", publicó El Nacional.

El gerente general de El Nacional, Jorge Makrionitis, explicó a Efe que se trató de un procedimiento irregular que atenta contra la libertad de expresión y que implica la "pérdida" total del inmueble.

"En el remate del edificio nunca se hizo una licitación pública, que es lo que se hace normalmente, y acá lo que se hizo fue una adjudicación. Esa es otra irregularidad más del caso, pero ya, para este momento, en términos concretos, el inmueble se perdió por completo y se entrega al demandante", dijo.

Makrionitis explicó en ese momento que no sabían con "exactitud" si la entrega comprendió "efectivo como forma de pago" o la entrega oficial del inmueble al demandante, pero que es un hecho "que fue ejecutado y adjudicado".

Asimismo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el hecho y lo calificó de "consumación del robo" del diario El Nacional.

Esta medida, indicó el organismo hemisférico en un comunicado, "se ejecutó de forma irregular, al no informarse públicamente el día, hora y monto mínimo para que los interesados hicieran sus ofertas, en violación a las reglas procesales que exige la ley".

Se trató de "la consumación del 'robo del siglo' al periodismo independiente, algo que solo puede pasar en una dictadura", señaló Jorge Canahuati, presidente de la SIP.

mg (efe, VTV)