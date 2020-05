Dimite miembro del gobierno británico por polémica sobre Cummings

"Todavía hay puntos en la explicación que me causan un problema", afirmó el secretario de Estado para Escocia Douglas Ross, al publicar su carta de dimisión en Twitter, tras un largo fin de semana de polémica en torno a Cummings, controvertido asesor del primer ministro británico.

"Los habitantes de mi circunscripción no han podido despedirse de sus seres queridos, las familias no han podido llorar juntas, la gente no ha podido visitar a sus seres queridos enfermos porque estaban siguiendo las recomendaciones del gobierno", afirmó Ross en su carta. "No puedo, de buena fe, decirles que estaban todos equivocados y que un consejero del gobierno tenía razón", agregó.

La controversia estalló el viernes por la noche cuando los diarios Daily Mirror y The Guardian afirmaron que Cummings, el cerebro de la campaña por el "brexit” en el referéndum de 2016, viajó 400 kilómetros a pesar del confinamiento que obligó a los británicos a quedarse en casa. El lunes, Cummings dijo en rueda de prensa haber actuado "legalmente y razonablemente". Afirmó que, temiendo estar infectado del covid-19, fue con su esposa y su hijo de cuatro años a la casa de sus padres en Durham, en el noreste de Inglaterra, porque buscaba a alguien con quien dejar al pequeño. (afp)

