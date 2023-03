Dimite el obispo de Osnabrück, cuestionado por su gestión de los casos de abusos

El Vaticano comunicó este sábado (25.03.2023) que Franz-Josef Bode ya no es obispo de Osnabrück. El papa Francisco aceptó la renuncia del hombre de 72 años, que había sido duramente criticado por su gestión de casos de abuso. Aunque no se dieron explícitamente los motivos de la decisión, el propio Bode las había explicado en un vídeo.

"Especialmente al ocuparme de casos de violencia sexual por parte de clérigos, durante mucho tiempo yo también tuve la vista puesta en los perpetradores y la institución, en lugar de en los afectados. Juzgué mal los casos, a menudo actué con vacilación y, a veces, tomé decisiones equivocadas. No he cumplido correctamente respecto a estos puntos mi responsabilidad como obispo de Osnabrück", afirmó. "Reconozco expresamente mi responsabilidad y mis errores personales. Hoy sólo puedo volver a pedir perdón a todos los afectados", concluyó.

El trasfondo de esto son los casos de abuso en su diócesis, que se han dado a conocer a través de un informe de la Universidad de Osnabrück. En un caso, un sacerdote había ejercido violencia sexual contra una niña en una comunidad durante años. Los expertos acusan a Bode de haberle dado un puesto de dirección en el trabajo juvenil en el mismo año en que la víctima denunció al sacerdote ante el obispo. El año pasado, por ejemplo, se refirió a un caso de violencia sexual contra menores como una "relación", denunciaron las víctimas, que lo acusaron de defender más a los perpetradores que a ellas.

Bode había anunciado recientemente que no quería renunciar y no se había dado a conocer la petición correspondiente al Papa. El presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Georg Bätzing, aceptó la solicitud de renuncia, que no es la primera en la Iglesia católica alemana, con "gran pesar y respeto", según anunció DBK. Bode se convirtió en obispo auxiliar de la archidiócesis de Paderborn en 1991 y es obispo de Osnabrück desde 1995. Era el obispo titular con más años de servicio en Alemania. (dpa/kna)