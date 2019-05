Dimisión de ministra de Justicia de Colombia ahonda crisis política

La ministra de Justicia de Colombia, Gloria María Borrero (foto), renunció hoy (16.05.2019) en medio de la crisis que vive ese poder del Estado por la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de denegar la extradición a EE. UU., del exlíder de las FARC Jesús Santrich, confirmó el presidente Iván Duque.

"He dialogado con la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, y la señora ministra ya se retirará del cargo del Ministerio de Justicia; le he aceptado su renuncia, he conversado con ella hace varios días", dijo Duque en un acto en Medellín.

La ahora exministra Borrero aseguró por otro lado en una entrevista con RCN Televisión que su renuncia hace parte de "los cambios normales de cualquier Gobierno" y que era algo que había tratado "desde hace varias semanas con el presidente".

Dimite fiscal general de Colombia

Previamente, el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, había renunciado a su cargo tras el fallo de la JEP que ordena la libertad e impide la extradición Jesús Santrich, preso hace un año y requerido por Estados Unidos por narcotráfico.

Martínez presentó su dimisión tras una sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que favorece al excomandante guerrillero Seusis Paucias Hernández, conocido como Jesús Santrich. "Este desafío al orden jurídico no puede ser refrendado por el suscrito. Mi conciencia y mi devoción por el Estado de derecho me lo impiden. Por ello, he presentado renuncia irrevocable", declaró Martínez.

Seusis Pausias Hernández Solarte alias "Jesús Santrich"

Supuesto envío de cocaína a Estados Unidos

Santrich fue capturado el 9 de abril de 2018 por supuestamente participar en el envío de cocaína a Estados Unidos tras la firma del histórico acuerdo de paz en 2016.

La JEP consideró ante un recurso interpuesto por la defensa que las pruebas de la fiscalía "no permiten evaluar la conducta ni establecer la fecha precisa de su realización". Y que Estados Unidos no envió evidencias contra Santrich.

Se "adoptó una decisión que desafía la evidencia aportada por los Estados Unidos y por esta fiscalía", afirmó Martínez. "Las pruebas son concluyentes, inequívocas", aseguró.

Estados Unidos ha presionado por la extradición del excomandante. Y el presidente Iván Duque, quien asumió el poder en agosto con la promesa de modificar el acuerdo por considerarlo indulgente con los rebeldes, es partidario de enviarlo.

Nueva ministra de Justicia

Por su parte, Duque anunció que la nueva titular de esa cartera será la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, la abogada Margarita Cabello Blanco. Según el mandatario, la nueva ministra "tiene una larga trayectoria en la rama judicial y ha hecho todos los peldaños de esa carrera hasta llegar al más alto honor que ha sido el de presidente de la Corte Suprema de Justicia".

Cabello Blanco, de 62 años e ideología conservadora, nació en Barranquilla y presidió la Corte Suprema de Justicia entre 2016 y 2017. En dos ocasiones fue postulada sin éxito para el cargo de fiscal general, primero en el Gobierno de Álvaro Uribe y luego en el de Juan Manuel Santos. La nueva ministra fue también procuradora delegada de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, ente responsable de supervisar las actuaciones de los funcionarios del Estado.

