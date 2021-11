Diga Usted: “A Ortega no le importa la comunidad internacional”

Nicaragua abandona la Organización de Estados Americanos

Todos los países deberían hacerlo, es una organización que no sirve para nada y solo vela por los intereses de los estadounidenses. Nicaragua es una dictadura y Daniel Ortega debe abandonar el poder antes que la gente se canse y se derrame más sangre.

Víctor David (Facebook)

Una dictadura autoritaria no puede formar parte de un organismo democrático. Aunque este organismo no sea perfecto, es básicamente democrático y ellos no son democráticos.

Lucas Gross (Facebook)

Lo mejor que pudo hacer Nicaragua. Solo consumía presupuesto y no servía para nada.

Carlos Sequeira (Facebook)

Claro, si es una dictadura sangrienta y de las peores.

Carie M. (Facebook)

El pueblo nicaragüense respalda la decisión del gobierno. La OEA solo es un instrumento para desestabilizar a nuestro pueblo.

Osvaldo Reyes (Nicaragua)

¿Qué se puede esperar de una dictadura? Este tipo de acciones demuestra que no le importa la comunidad internacional.

José Manuel Hernández (Facebook)

Buena decisión, este pueblo sabe defender su soberanía y tienen dignidad.

Reyna Peña (Facebook)

Se empiezan a aislar de todos. Al final de cuentas, los que terminan sufriendo son los ciudadanos. Pero los gobernantes siguen viviendo como ricos.

Miguel Ángel Moredia (México)

Pedro Castillo, presidente de Perú.

Fuerza Popular se suma a moción para destituir a Pedro Castillo

La señora Keiko es corrupta y sabotea la legitimidad del presidente que fue elegido por voluntad popular y las elecciones fueron limpias, transparentes y avaladas por instituciones democráticas. No deben jugar con la voluntad del pueblo, y Keiko merece estar en la prisión.

Gabriel Sánchez (Facebook)

A los peruanos nos costó 30 años salir adelante y con el mayor crecimiento de la región. Y a estos políticos les tomó 100 días destruirlo.

Carie Mch (Facebook)

El pueblo elige un presidente y los parlamentarios lo quitan...

Jaime Ángel Salebe (Facebook)

Trabajen, hagan algo para combatir la delincuencia.

Cami Cham (Facebook)

Los partidos políticos se convirtieron en un cáncer para los pueblos que no quieren progresar. A ellos solo les importa el poder. Que sea el pueblo el que decida y no los corruptos del poder.

Carlos Patiño (Facebook)

Que metan presa a la señora Keiko. El pueblo votó a Castillo, y no fueron los congresistas. En democracia esto se respeta.

Aide Sánchez (Facebook)

José Antonio Kast.

Elecciones en Chile: el principal capital de Kast es el miedo

Debo reconocer que Kast no es de mi agrado, pero más allá de reprochar o insultar a sus votantes, hay que preguntarnos qué fue lo que pasó para que un candidato que en las elecciones pasadas no superó el 8 por ciento, ahora lidere los votos.

Jazmín Garces (Facebook)

Así es, es una situación horrible. Esto significa un retroceso de décadas para nuestro país.

Susana Azócar (Chile)

El real miedo es la candidatura de Boric, que tiene al partido comunista a la cabeza y solo usan la democracia para llegar al poder. Además, esto traería miseria al país y es un proyecto de gobierno que ya se ha demostrado que no da resultados.

Geries Riadi (Facebook)

En Chile la derecha siempre ha utilizado el miedo para manipular el voto y poder llegar a la presidencia.

Jaime Alcañiz (Facebook)

¿Me podrían decir en qué país socialista o comunista se vive en libertad?

Marcelo Fernández (Facebook)

¿Desea saber más sobre los temas que han generado estas opiniones? Use los enlaces a los títulos de los artículos que les hemos colocado arriba y compártalos con otros lectores. Su opinión nos interesa. ¡Escríbanos!

Si desea leer más opiniones sobre estos temas en Facebook, por favor, acceda a http://www.facebook.com/dw.espanol

Deutsche Welle no se hace responsable de las opiniones vertidas por los usuarios.

Deutsche Welle se reserva el derecho a modificar en parte o en su totalidad los mensajes enviados por los usuarios.