Diario prodemocrático de Hong Kong bajo riesgo de cierre

El periódico prodemocrático de Hong Kong, Apple Daily, advirtió el lunes (21.06.2021) que no puede pagar a su personal y que corre el riesgo inminente de cerrar después de que el gobierno congelara los activos de la empresa en virtud de una nueva ley de seguridad nacional.

Apple Daily ha sido durante mucho tiempo una espina clavada en el costado de Pekín, con un apoyo sin disculpas al movimiento prodemocrático de la ciudad y una crítica cáustica a los líderes autoritarios de China.

Su propietario, Jimmy Lai, está encarcelado y fue uno de los primeros en ser acusado en virtud de la ley de seguridad tras su imposición el año pasado.

Lai, de 73 años, está en prisión por asistir a las protestas por la democracia en 2019. Se enfrenta a una condena de por vida si es declarado culpable de delitos contra la seguridad nacional.

Su editor jefe y su director general han sido detenidos y sus finanzas congeladas.

Mark Simon, ayudante de Lai, dijo que la orden de congelación dictada por el jefe de seguridad de la ciudad la semana pasada había paralizado la capacidad del periódico para hacer negocios.

"Nuestro problema en el Apple Daily no es que no tengamos fondos, tenemos 50 millones de dólares en el banco", dijo a la CNN.

"No nos dejan pagar"

"Nuestro problema es que la Secretaría de Seguridad y la policía no nos dejan pagar a nuestros reporteros, no nos dejan pagar a nuestro personal y no nos dejan pagar a nuestros proveedores. Han bloqueado nuestras cuentas", añadió.

El jueves pasado, más de 500 policías allanaron la redacción del periódico y detuvieron a cinco ejecutivos por una serie de artículos que, según la policía, pedían sanciones internacionales.

Dos de esos ejecutivos -el redactor jefe Ryan Law y el director general Cheung Kim-hung- han sido acusados de "connivencia" con fuerzas extranjeras para socavar la seguridad nacional de China y fueron puestos en prisión preventiva durante el fin de semana.

La operación ha sido la primera vez que las opiniones y puntos de vista políticos publicados por un medio de comunicación de Hong Kong han puesto en marcha la ley de seguridad.

Pero es el uso de las poderosas herramientas de congelación financiera de la ley lo que parece que va a dejar fuera de servicio de forma permanente a Apple Daily.

