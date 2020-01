Detienen a 3 sospechosos de terrorismo contra base militar británica en Kenia

La semana en imágenes (del 6 al 12 de enero de 2020)

Globos de Oro

La comedia "Once Upon a Time in Hollywood" de Quentin Tarantino se llevó tres galardones en la 77 edición de los Globos de Oro, incluido el de mejor comedia. La película "1917", de Sam Mendes, todavía no estrenada, se llevó el de mejor cinta dramática, empatada a dos galardones con "Jocker" y "Rocketman". (06.01.2020)