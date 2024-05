Detenidos en Madrid dos hermanos buscados en Venezuela

Dos hermanos venezolanos solicitados por la Justicia de su país por los delitos de pornografía infantil y acoso fueron detenidos este martes (14.05.2024) en Madrid, anunció la Policía Nacional española. "La Sección de Localización de Fugitivos, en colaboración con Interpol, ha detenido en Madrid a una pareja de hermanos a los que les constaba una Orden Internacional de Detención por Venezuela", indicó la policía en un comunicado.

"Se les buscaba por delitos relacionados con la pornografía infantil y acoso", agregó en un breve comunicado. La policía divulgó un video en el que se puede ver como los hermanos, un hombre de 28 años y una mujer de 33, eran llevados esposados y escoltados por agentes del cuerpo de seguridad.

Siete años acosando a internautas y menores

El caso estalló en días recientes, cuando aparecieron en las redes sociales en Venezuela relatos de varias mujeres que aseguraban haber sido acosadas y amenazadas por la mujer, en un caso que tomó repercusión mediática. Los hermanos "se dedicaron por más de 7 años a acosar y hostigar a mujeres y niños, causando terror y zozobra en las víctimas", señaló la Fiscalía venezolana en la red social X, en la que indicó que son sospechosos de "promoción o incitación al odio" y "exhibición de pornografía de niños", entre otros delitos.

Fuentes policiales señalaron a EFE que los hermanos fueron localizados en un hotel de la localidad madrileña de Alcobendas. Fueron arrestados un día después de que un ciudadano anónimo alertase a la Policía de que los había visto en una supermercado del distrito madrileño de Hortaleza. Los agentes les trasladaron a dependencias policiales, donde les identificaron y comprobaron que efectivamente se trataba de los hermanos buscados.

No obstante, en ese momento no pudieron ser detenidos, dado que la Fiscalía venezolana no había tramitado aún la orden de detención correspondiente, según señalaron las citadas fuentes. Ahora, ya detenidos en virtud de esa orden, la Audiencia Nacional española deberá estudiar su extradición a Venezuela, que, según anunció el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, sí tramitó el pasado viernes.

Según el Ministerio Público, al registrar la vivienda de Rebeca García y sus padres el 9 de mayo, las autoridades hallaron un pasaporte español, y, posteriormente, tras verificar "movimientos migratorios de los investigados", pidieron a las autoridades españolas dar con su paradero.

La Fiscalía indicó que tanto Rebeca García como su hermano, que estuvieron hospitalizados en una clínica psiquiátrica en Caracas, fueron diagnosticados con "trastorno límite de personalidad, trastorno mental por consumo de sustancias psicoactivas y psicopatía aguda".

