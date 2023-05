Detectan misteriosos sonidos en la estratosfera que no pueden atribuirse a ninguna fuente conocida

Científicos de los Laboratorios Nacionales Sandia (SNL), en Estados Unidos, a cargo de globos propulsados por energía solar, han detectado sonidos de baja frecuencia en lo alto de la atmósfera terrestre que no pueden identificarse.

"Cuando empezamos a volar globos hace años, no sabíamos muy bien qué íbamos a oír", explica Daniel Bowman, de SNL, según informa New Scientist. "Aprendimos a identificar sonidos de explosiones, caídas de meteoritos, aviones, tormentas eléctricas y ciudades. Pero prácticamente cada vez que enviamos globos, encontramos sonidos que no podemos identificar", agrega.

Bowman y sus colegas transportaron un micrófono a una región de la atmósfera terrestre situada entre 20 y 50 km por encima del planeta, la estratosfera, donde midieron señales infrasónicas, es decir, sonidos con una frecuencia tan baja –frecuencias de 20 hertzios (Hz) y más bajas– que son inaudibles para el oído humano.

Sonidos de origen desconocido

La estratosfera es una capa de la atmósfera terrestre que generalmente se mantiene tranquila y en calma. Dado que esta capa no es perturbada con frecuencia por aviones u otras formas de turbulencia, los micrófonos de la estratosfera tienen la capacidad de detectar una variedad de sonidos que no se pueden escuchar en ningún otro lugar, explican los investigadores en un comunicado de prensa.

Entre los sonidos que se pueden captar en la estratosfera se encuentran aquellos de origen natural, como el sonido de las olas o los truenos, y sonidos provocados por el hombre, como las turbinas eólicas o las explosiones. Sin embargo, también se han registrado sonidos que tienen un origen desconocido, como los que están siendo estudiados por los investigadores.

Globos solares de bricolaje

En concreto, para recoger datos acústicos de la estratosfera, los investigadores utilizaron microbarómetros, diseñados originalmente para vigilar volcanes. Tras soltar los globos, de unos 7 metros de ancho y hechos de plástico fino, siguieron sus rutas mediante GPS, una tarea necesaria ya que los globos a veces navegan cientos de kilómetros y aterrizan en lugares de difícil acceso.

De acuerdo con el comunicado, los globos son baratos y fáciles de construir y lanzar, por lo que pueden soltar muchos para recoger más datos. A diferencia de los globos meteorológicos, que se elevan hasta reventar, estos globos solares de bricolaje flotaron durante horas en la estratosfera y transportaron sensores de infrasonidos a cientos de kilómetros.

"Nuestros globos son básicamente bolsas de plástico gigantes con un poco de polvo de carbón en el interior para oscurecerlos", explica Bowman. "Los construimos con plástico de pintor de ferretería, cinta adhesiva y carbón vegetal en polvo de tiendas de artículos pirotécnicos. Cuando el sol ilumina los globos oscuros, el aire del interior se calienta y se vuelve boyante".

Bowman y su equipo continuarán investigando el misterioso ruido aéreo con el objetivo de identificar la fuente de los sonidos estratosféricos y determinar por qué algunos vuelos logran captarlos mientras que otros no. Del mismo modo, Bowman está ansioso por comprender el paisaje sonoro de la estratosfera y desvelar características clave, como la variabilidad entre estaciones y lugares.

"[En la estratosfera,] hay misteriosas señales infrasónicas que se producen unas pocas veces por hora en algunos vuelos, pero su origen es completamente desconocido", asegura Bowman.

La utilización de globos de propulsión solar no se limita solamente a la exploración de los sonidos estratosféricos, sino que también podrían ser de gran utilidad para investigar otros planetas del sistema solar. En particular, se está estudiando la posibilidad de utilizar estos dispositivos para explorar la atmósfera de Venus y analizar su actividad sísmica y volcánica. Dado que la atmósfera de Venus es muy densa y caliente, los globos robóticos podrían ser una herramienta invaluable para obtener información que de otra manera sería inaccesible.

Editado por Felipe Espinosa Wang.