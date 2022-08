Destruir el legado cultural para borrar la historia

¿Por qué se borran íconos culturales?

En marzo de 2001 los talibanes dinamitaron las impresionantes estatuas de Buda, de 53 metros de altura, en el valle de Bamiyan en Afganistán. A pesar de las protestas internacionales, fue imposible salvar estas piezas, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Desde que en 2021 los talibanes recuperaran el poder, se temen acciones similares.

Mientras que unos quieren preservar la cultura, hay quienes solo intentan destruirla. Hemos indagado en las razones –ya sean religiosas, ideológicas, o políticas- por las que los movimientos iconoclastas han intentado desde hace miles de años romper las estructuras de poder y borrar la memoria.

Ya en tiempos del antiguo Egipto, las imágenes y monumentos en honor a los faraones fueron destruidos total o parcialmente. En el Imperio romano, muchas imágenes presentan daños deliberados. Las estatuas griegas, a veces, están decapitadas. También las representaciones del cuerpo masculino no están bien vistas. Se eliminan los genitales, o se cubren pudorosamente con la famosa hoja de parra.

Pero no solo la religión alimenta sentimientos de odio, también la política. La Revolución francesa, en 1789 empuja a los ciudadanos a manifestarse por la libertad y los derechos civiles y a derribar las estatuas de los reyes absolutistas. Ya en nuestra historia reciente, el movimiento “Black Lives Matter” dirige toda su ira contra el racismo y sus figuras emblemáticas. Las estatuas de los generales del Ejército confederado tuvieron que ser retiradas.

Pero también existen alternativas. Por ejemplo, en Berlín el dúo de artistas Various & Gould revisten de piel negra de papel maché, el rostro del canciller alemán Otto von Bismarck, bajo cuyo gobierno África fue repartida en colonias.



