Desesperada búsqueda de desaparecidos en La Meca

Familiares de desaparecidos durante la peregrinación del hach en La Meca recorrieron el miércoles (19.06.2024) los hospitales sauditas, tras la muerte de al menos 900 fieles, la mayoría debido a la ola de calor.

Cientos de personas habían hecho cola en el Complejo de Emergencias del barrio de Al-Muaisem en La Meca, tratando de obtener información sobre sus familiares desaparecidos.

Al menos 600 de los fallecidos en esta peregrinación, que se llevó a cabo la semana pasada en la ciudad más sagrada del islam, son de nacionalidad egipcia, indicó un diplomático árabe. "Todas las muertes se debieron al calor", dijo.

Representantes egipcios en Arabia Saudita "fueron informados hasta ahora de 1.400 casos de peregrinos desaparecidos", cifra que incluye a los 600 fallecidos, añadió el diplomático árabe.

El marido de Mabruka bint Salem Shushana, una tunecina septuagenaria, perdió su rastro desde el momento culminante de la peregrinación al Monte Arafat el sábado.

La mujer, que no estaba registrada oficialmente entre los peregrinos, no podía por ello tener acceso a las instalaciones climatizadas. "Ella tenía mucho calor y no tenía dónde dormir. La busqué en todos los hospitales y hasta ahora no sé nada de ella", cuenta el marido, Mohamed.

Los paramédicos llevan a un peregrino musulmán para un chequeo médico después que se desvaneciera debido a un golpe de calor en Mina, cerca de la ciudad santa de La Meca. (16.06.2024) Imagen: Rafiq Maqbool/AP Photo/picture alliance

Redes sociales inundadas con fotos de desaparecidos

Mohamed no es el único que busca desesperadamente información sobre un familiar. Facebook y otras redes sociales están inundadas de fotos de personas desaparecidas y pedidos de información.

De la egipcia Ghada Mahmud Dawud nada se sabe desde el sábado. "Recibí una llamada de su hija pidiéndome que publicara en Facebook un mensaje que podría ayudar a encontrarla", indicó un amigo de la familia residente en Arabia Saudita, que pidió el anonimato.

"No la hemos encontrado en la lista de fallecidos, lo que nos da esperanza de que siga viva", agregó.

Además de las muertes de egipcios, fueron anunciados los fallecimientos de 60 jordanos, y además de otros peregrinos originarios de Indonesia, Irán, Senegal, Túnez y Kurdistán iraquí.

Un diplomático asiático informó sobre "68 muertes" entre los peregrinos indios.

Este año, el hach atrajo alrededor de 1,8 millones de peregrinos, de los que 1,6 millones procedían del extranjero, según las autoridades sauditas. Imagen: Rafiq Maqbool/AP Photo/picture alliance

Cientos de cuerpos llevados a la morgue

El día anterior los diplomáticos subrayaron que 550 cadáveres habían sido transportados a la morgue de Al Muaisem, una de las más importantes de La Meca.

Las autoridades sauditas afirmaron el domingo haber tratado a más de 2.000 peregrinos que sufrían estrés térmico, sin proporcionar información precisa sobre muertes.

Este año, el hach atrajo alrededor de 1,8 millones de peregrinos, de los que 1,6 millones procedían del extranjero, según las autoridades sauditas.

En el hach del año pasado murieron al menos 240 peregrinos, en su mayoría indonesios.

El hach es uno de los cinco pilares del islam y todo musulmán que tenga los medios necesarios debe hacerlo al menos una vez en su vida.

jc (efe, dpa, reuters)