Desertores rusos en Georgia

Hasta ahora, suman medio millón. Hasta ahora, unos 100.000 desertores rusos han huido a Georgia. El país mantiene unas relaciones estrechas, pero también tensas con su vecino. A fin de cuentas, la última guerra con Rusia no fue hace tanto tiempo.

¿Cómo son recibidos los rusos que han desertado? ¿Cómo les va en un país extranjero después de la huida a menudo peligrosa? ¿Cómo es la convivencia con los refugiados ucranianos que Georgia también ha acogido en gran número? La reportera de DW Oxana Evdokimova informa desde la capital de Georgia.



