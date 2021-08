Descubren que una planta aparentemente inofensiva es en realidad carnívora

Probablemente, en el imaginario colectivo, la planta carnívora más famosa es la venus atrapamoscas (Dionaea muscipula), capaz de comer insectos, arácnidos e incluso animales pequeños. En la actualidad se conocen más de 800 tipos de plantas carnívoras, pero se siguen hallando nuevos ejemplares.

Recientemente, unos investigadores han descubierto que la falsa asfódelo occidental, una especie muy común que crece en los pantanos de Norteamérica -desde Alaska hasta California-, es en verdad una planta parcialmente carnívora, según un estudio publicado por la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Los científicos comprobaron que cuando la Triantha occidentalis está floreciendo -un proceso breve- utiliza como trampa los pelos y la superficie pegajosa de su tallo para atrapar pequeños insectos y así absorber sus nutrientes.

"Lo que es particularmente único de esta planta carnívora es que atrapa a los insectos cerca de sus flores polinizadas por insectos", afirmó Qianshi Lin de la Universidad de Columbia Británica (Canadá) y coautor del estudio.

"A primera vista, esto parece un conflicto entre la carnivoría y la polinización, porque no quieres matar a los insectos que te ayudan a reproducirte", agregó. Sin embargo, los expertos explicaron que la trampa pegajosa solamente "puede atrapar mosquitos y otros insectos pequeños", por lo que mariposas y abejas no se ven afectadas.

La función carnívora se debe a la falta de nitrógeno

Asimismo, los botánicos explicaron que la T. occidentalis carece de unos genes que también suelen estar ausentes en otras plantas carnívoras. Ese elemento químico, lo consiguen cuando se alimentan de otros insectos.

Luego de haberles colocado más de 150 moscas alimentadas con isótopos de nitrógeno, los investigadores comprobaron que la falsa asfódelo occidental tenía concentraciones más altas de hidrógeno, lo que indicaba que la nueva especie de planta carnívora había consumido las moscas.

"Ese es el punto en el que demuestras que es una planta carnívora", añadió Lin. Según sus estimaciones, el 64% del nitrógeno absorbido se obtuvo de estas moscas.

El hallazgo, no obstante, tiene detractores. En una publicación de Science Advance, el botánico alemán Andreas Fleischmann de la Colección Botánica Estatal de Múnich, no está muy convencido de que la planta sea verdaderamente carnívora. El científico estima que lo más probable es que la T. occidentalis sea un "asesino pasivo", ya que usaría solo la trampa pegajosa para alejar a los insectos que intenten robar el polen o el néctar de sus flores.

