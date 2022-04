Descubren las ruinas de un antiguo templo para Zeus en el Sinaí egipcio

Arqueólogos egipcios desenterraron las ruinas de un templo del antiguo dios griego Zeus en la península del Sinaí, según informaron este lunes (25.04.2022) las autoridades en Egipto.

El Ministerio de Turismo y Antigüedades dijo en un comunicado que las ruinas del templo fueron encontradas en el sitio arqueológico de Tell el-Farma, en el noroeste del Sinaí.

Tell el-Farma, también conocido por su antiguo nombre de Pelusium, se remonta al período faraónico tardío y también fue utilizado durante la época grecorromana y bizantina. También hay restos que datan del periodo cristiano y de los primeros tiempos del islam.

Yacimiento arqueológico de un templo grecorromano en el norte del Sinaí, Egipto.

Mostafa Waziri, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, dijo que los arqueólogos excavaron las ruinas del templo a través de su puerta de entrada, donde se veían dos enormes columnas de granito caídas. La puerta fue destruida por un fuerte terremoto en la antigüedad, dijo.

Waziri dijo que las ruinas se encontraron entre el fuerte de Pelusium y una iglesia conmemorativa en el lugar. Los arqueólogos encontraron un conjunto de bloques de granito utilizados probablemente para construir una escalera para que los fieles llegaran al templo.

Templo de Zeus-Kasios

Las excavaciones en la zona se remontan a principios de 1900, cuando el egiptólogo francés Jean Cledat encontró antiguas inscripciones griegas que indicaban la existencia del templo de Zeus-Kasios, pero no lo desenterró, según el ministerio.

Zeus-Kasios es una combinación de Zeus, el dios del cielo en la antigua mitología griega, y el monte Kasios en Siria, donde Zeus rendía culto.

Hisham Hussein, director de los yacimientos arqueológicos del Sinaí, dijo que las inscripciones encontradas en la zona muestran que el emperador romano Adriano (117-138) renovó el templo.

Dijo que los expertos estudiarán los bloques desenterrados y harán un estudio de fotogrametría para ayudar a determinar el diseño arquitectónico del templo.

Las ruinas del templo son las últimas de una serie de descubrimientos antiguos que Egipto ha promocionado en los últimos dos años con la esperanza de atraer más turistas.

La industria del turismo se ha visto afectada por la agitación política tras el levantamiento popular de 2011 que derrocó al autócrata Hosni Mubarak. Además, el sector recibió nuevos golpes por la pandemia de coronavirus y, más recientemente, por la invasión rusa de Ucrania.

FEW (AP, Ministry of Tourism and Antiquities)