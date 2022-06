Descubren el pez de agua dulce más grande jamás registrado

Un pescador camboyano capturó en el río Mekong una raya gigante de 300 kilos y 4 metros de longitud, el pez de agua dulce más grande jamás registrado según los científicos.

Bautizado Boramy –"luna llena" en lengua jémer– por su forma redondeada, la hembra de cuatro metros de largo fue dejada en libertad tras ponerle un implante electrónico para estudiar sus movimientos y su comportamiento.

Pescada en la provincia de Stung Treng, en el norte de Camboya, la raya pesaba el doble que un gorila medio, indicaron los científicos.

El mayor pez de agua dulce del mundo, una raya gigante de 300 kilos.

El récord anterior lo poseía un pez gato del Mekong que pesaba 293 kilos y fue descubierto en Tailandia en 2005, apuntó Wonder of the Mekong, un proyecto conservacionista camboyano-estadounidense.

"Las maravillas del Mekong"

"Es una criatura impresionante y es un ejemplo de las maravillas del Mekong. Es una maravilla de la naturaleza", asegura el biólogo Dana Lee, de Wonder of the Mekong, en un vídeo publicado este martes en el perfil de Facebook del proyecto ecologista.

"En 20 años de investigación (...), se trata del mayor pez de agua dulce que jamás nos hayamos encontrado o que se haya documentado en el mundo entero", indicó, por su parte, en un comunicado, Zeb Hogan, director de Maravillas del Mekong. "Se trata de un descubrimiento absolutamente sorprendente", añadió.

Los científicos quedaron asombrados por el tamaño del animal y tras medir la raya gigante certificaron el nuevo récord.

El rio Mekong destaca por su rica biodiversidad a lo largo de sus 4.880 kilómetros de longitud -el octavo río más largo del mundo- que fluyen por China, Birmania, Laos, Tailandia, Camboya y Vietnam.

Sin embargo, la creciente contaminación de sus aguas, la sobrepesca y la construcción de numerosas presas durante su recorrido pone en riesgo la conservación de este valioso ecosistema.

FEW (AFP, EFE)