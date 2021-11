Descubren el dibujo más antiguo de un fantasma en tablilla de exorcismo babilónica

Una tablilla fabricada hace 3.500 años en la antigua Babilonia podría ser la primera representación conocida de un fantasma, según un nuevo libro de Irving Finkel, conservador del departamento de Oriente Medio del Museo Británico de Londres.

El dibujo, encontrada en las oscuras bóvedas del Museo Británico, representa a un fantasma masculino que es conducido al inframundo con una cuerda por una bella mujer. Según el experto en inscripciones, la tablilla de arcilla forma parte de una guía para exorcizar fantasmas; en este caso, deshacerse de un molesto fantasma masculino dándole una amante.

El museo adquirió el artefacto en el siglo XIX, junto con otros miles de tablillas procedentes de Babilonia, una antigua ciudad situada a unos 100 kilómetros al sur de Bagdad, en el actual Irak. La tablilla nunca ha sido expuesta.

Instrucciones para deshacerse del molesto fantasma

El objeto, lo suficientemente pequeña como para caber en una mano, aún contiene instrucciones cuidadosamente detalladas para deshacerse del molesto fantasma. Las instrucciones exigen que el exorcista haga figuras de un hombre y una mujer, prepare dos recipientes de cerveza y, al amanecer, pronuncie palabras rituales invocando al dios mesopotámico Shamash, responsable de llevar a los fantasmas al inframundo.

Según Finkel, no se trataba de un ritual simbólico, sino literal: la idea era trasladar al fantasma a una de las figurillas.

"Este ritual se promulgaría, creo, en el caso de un fantasma doméstico persistente, probablemente familiar, que se estaba convirtiendo en algo más que una broma, y mucha gente se estaba asustando y no quería que siguiera así", dijo Finkel a Live Science.

"No mires detrás de ti"

Aunque falta la mitad de la tablilla, el reverso lleva el extenso texto con las instrucciones para tratar con un fantasma que "se apodera de una persona y la persigue y no se puede soltar". La última línea del ritual advierte "no mires detrás de ti". Finkel cree que esta advertencia iba dirigida a las figurillas al entrar en el inframundo, pero no puede estar seguro; quizá el mensaje iba dirigido al exorcista al salir de las figurillas.

Según reporta el medio científico, Finkel sabía que el texto cuneiforme de la tablilla describía un ritual de fantasmas, pero no examinó esta adecuadamente hasta que empezó a investigar para su nuevo libro: The First Ghosts: Most Ancient of Legacies("Los primeros fantasmas: El más antiguo de los legados"), que sale a la venta el 11 de noviembre.

Del mismo modo, aseguró que la imagen de la tablilla solo es visible cuando se mira desde arriba bajo con una luz.

El mundo espiritual del pasado tiene eco en la actualidad

Por otra parte, Finkel ve que las prácticas e ideas del pasado sobre el mundo espiritual tienen eco en la actualidad, ya sea una ofrenda psíquica para hablar con los familiares muertos o la popularidad de las películas sobrenaturales, desde Los Cazafantasmas hasta Paranormal Activity.

"La gente (en la antigua Mesopotamia) tendía a ser comprensiva con los fantasmas, a menos que fueran realmente repugnantes", explicó. "Cuando lo eran, había magos especializados o exorcistas que conocían los hechizos y rituales adecuados y lo que se podía hacer para deshacerse del fantasma, expulsarlo y enviarlo de vuelta al inframundo, donde pertenecía", explicó Finkel, quien cree que la obra fue hecha por un dibujante muy consumado.

Por este motivo, espera exponer la tablilla babilónica, señalando que un artefacto así nos acerca a nuestros antepasados: "Todos los miedos, debilidades y características que hacen que la raza humana sea tan fascinante, seguro que estaban ahí a raudales hace 3.500 años", dijo a The Guardian.

Editado por Felipe Espinosa Wang.