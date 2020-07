Derechos civiles en Hong Kong: “Hay que ejercer más presión sobre China”

DW: Usted pide cancelar la aplazada cumbre UE-China. El gobierno alemán argumenta que se debe sostener esta cumbre ahora mismo para poder presionar a China. ¿Qué hay de malo en eso?

Christian Lindner: Por supuesto, también debe haber diálogo con socios difíciles como la República Popular China. También tenemos interés en seguir discutiendo temas importantes con China en el escenario internacional. Pero en el contexto actual de restricción de los derechos de participación democrática en Hong Kong, y el hecho de que ya no podemos confiar en la seguridad contractual de Pekín, una cumbre de este tipo, con ceremonia y protocolo, da una impresión completamente equivocada. Es posible hablar a nivel de trabajo, pero ahora no es el momento adecuado para los honores diplomáticos cuando los derechos democráticos son simultáneamente restringidos.

En Hong Kong es criticado el silencio del gobierno alemán sobre la nueva "ley de seguridad". ¿Deben aplicarse sanciones?

En primer lugar, debemos dejar claro que para nosotros los derechos humanos y la autodeterminación democrática no son cuestiones de lujo, sino preocupaciones existenciales para Occidente, para Europa y para Alemania. Por cierto, esto también es de gran interés económico. Se tiene la impresión de que algunas personas consideran que los intereses económicos son más importantes que los derechos civiles. De hecho, los dos están directamente relacionados. Hong Kong era un lugar con una activa sociedad civil y al mismo tiempo con gran libertad económica y seguridad jurídica. Ambos están siendo cuestionados. No debemos contraponer economía y democracia. Ahora debemos trabajar por la idea de la libertad en Hong Kong, por la fiabilidad de los compromisos en su conjunto.

Si es necesario, asumiendo el riesgo de posibles pérdidas económicas...

No podemos permitirnos vender nuestros valores, pero no creo que esto suceda. La Unión Europea es la mayor zona económica del mundo. Tenemos productos de alta calidad, por lo que la dependencia es mutua. Tal vez también tengamos que insistir en los valores con mayor presión y determinación. No debemos especular sobre sanciones, pero debemos definir una posición clara sobre los valores. Esa debería ser ahora la tarea del Gobierno alemán.

Después de todo, las actuales crisis internacionales muestran que el mercado no puede regularlo todo, por ejemplo, si miramos a Rusia desde la perspectiva de una política orientada a los valores. ¿Qué piensa el partido liberal alemán (FDP) sobre las sanciones?

No hay manera de levantar estas sanciones ahora, porque no hay ningún cambio en la política rusa. Si se volviera a la cooperación, si se aceptaran también las normas del derecho internacional, entonces sería de interés mutuo volver a hacer negocios, cooperar, fortalecer el intercambio cultural. Pero con el telón de fondo de la política rusa, esto es, por desgracia, más un objetivo lejano que un objetivo a corto plazo. Tal vez tenga algo que ver con el hecho de que las ideas de reforma de Vladimir Putin y el deseo de mejora económica no se han materializado, y que su actitud en parte imperialista en el escenario internacional tiene por objeto distraer de los fracasos políticos internos. Eso es muy lamentable, porque el pueblo ruso se beneficiaría si pudiera cooperar, por ejemplo con Europa, en cuestiones culturales y económicas. Sin embargo, esto requeriría una política diferente a la del Kremlin.

Christian Lindner, jefe del partido liberal FDP.

Críticos lo acusan a usted de haber llevado su partido liberal, el FDP, demasiado a la derecha. ¿Qué opina usted?

Izquierda-derecha no es una categoría para nosotros. Defendemos lo que creemos que es correcto. Eso significa un papel más fuerte del Estado como árbitro de gigantes como Amazon, pero al mismo tiempo impuestos más bajos. ¿Es eso de izquierda o derecha? Para nosotros, eso implica un sistema educativo que promueva y exija la idea del logro individual, pero al mismo tiempo refuerce las oportunidades para los niños de familias con menos oportunidades de educación. ¿Izquierda o derecha? Creo que estos términos simplemente no se aplican al FDP.

Norbert Röttgen, político del partido conservador de Angela Merkel y presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Bundestag, pide una misión de cascos azules para Libia, con la participación del ejército alemán. ¿Cuáles son las posturas de su partido y la suya?

La estabilización de Libia debería ser una tarea de la Unión Europea. Por eso debe ser discutida en un contexto europeo. Hablar ahora del Ejército alemán en este contexto, sobrestima nuestras posibilidades políticas y las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas.

(jov/er)

Hong Kong: más de dos décadas de confrontación con China 1997: momento histórico La entrega de la soberanía de Hong Kong de manos del Reino Unido a la República Popular China ocurrió el 1 de julio de 1997. El territorio del delta del río Pearl de China se convirtió en una colonia británica en 1842 y fue ocupado por Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Después del regreso de Hong Kong a China, la situación política fue descrita como: "un país, dos sistemas".

Hong Kong: más de dos décadas de confrontación con China 1999: familias separadas Las familias que habían sido separadas por la frontera de Hong Kong esperaban reunirse después del regreso de este territorio a China, pero con la cuota diaria de 150 chinos continentales autorizados para establecerse en Hong Kong, muchos siguieron lejos de sus familiares. Esta foto de 1999 muestra a visitantes chinos protestando después que se les negara el permiso de residencia.

Hong Kong: más de dos décadas de confrontación con China 2002: esperanza perdida El tema del rechazo de la residencia para chinos continentales en Hong Kong volvió a estallar en abril de 2002, cuando Hong Kong comenzó a deportar a 4.000 chinos que habían perdido batallas legales para permanecer en el territorio. Estas familias fueron desalojadas de un parque en el centro de la ciudad donde habían estado protestando.

Hong Kong: más de dos décadas de confrontación con China 2003: la pandemia del SARS El territorio fue duramente afectado por el virus de la gripe SARS. En marzo la OMS lo declaró pandemia. El hombre que se ve en la foto asistió al funeral del doctor Tse Yuen-man el mes de mayo. El médico Tse se había ofrecido voluntariamente para atender a pacientes con SARS. Hong Kong fue declarado libre del virus en junio de 2003, después que casi 300 personas murieron por esta enfermedad.

Hong Kong: más de dos décadas de confrontación con China 2004: lucha por la democracia La política china de "un país, dos sistemas"ha creado a menudo tensiones. En 2004, en el séptimo aniversario del retorno a la soberanía china, cientos de miles de personas protestaron en Hong Kong exigiendo una reforma política. Los manifestantes pedían democracia y elecciones directas para escoger al próximo líder de Hong Kong.

Hong Kong: más de dos décadas de confrontación con China 2008: no hay lugar para vivir El aumento de los precios inmobiliarios en Hong Kong obligó a cobrar alquileres más caros. En 2008 no era raro ver a gente como Kong Siu-kau viviendo en las llamadas "casa jaulas", cubículos de malla de alambre de 1,4 metros cuadrados. Hoy se estima que 200 mil personas viven en una jaula u ocupan una cama en un apartamento compartido.

Hong Kong: más de dos décadas de confrontación con China 2009: recordando en la plaza de Tiananmen En el vigésimo aniversario de la brutal represión del Gobierno chino en la plaza de Tiananmen, los residentes de Hong Kong se reunieron en una vigilia a la luz de las velas en el parque Victoria. En esa oportunidad se vio lo diferente que es Hong Kong de China, donde la masacre de los partidarios y estudiantes prodemocracia del 4 de junio de 1989 se conoce como el "incidente del cuatro de junio".

Hong Kong: más de dos décadas de confrontación con China 2014: ocupación central En 2014, protestas a gran escala sacudieron a Hong Kong durante dos meses, las manifestaciones exigían más autonomía. Beijing había anunciado que China decidiría sobre los candidatos en las elecciones del presidente ejecutivo de 2017. Las protestas fueron conocidas como revolución de los paraguas porque los asistentes usaron paraguas para protegerse de las bombas lacrimógenas que usó la policía.

Hong Kong: más de dos décadas de confrontación con China 2015: el deporte se vuelve político Menos de un año después de las protestas, el 17 de noviembre de 2015, China jugó contra Hong Kong un partido de fútbol por la clasificación para el Mundial. Los invitados no tuvieron un recibimiento amistoso, los aficionados abuchearon mientras se tocó el himno nacional chino y mostraron carteles que decían "Hong Kong no es China". El partido terminó 0-0.

Hong Kong: más de dos décadas de confrontación con China 2016: otro ataque de violencia En febrero de 2016, las autoridades intentaron desplazar a los vendedores callejeros de un barrio obrero de Hong Kong. Para esto enviaron a la policía antidisturbios, que usó bastones de goma y spray pimienta contra las personas, también hicieron disparos al aire a modo de advertencia. Estos enfrentamientos fueron los peores desde la revolución de los paraguas en 2014. Autor: Carla Bleiker



