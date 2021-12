Der Klassiker: Dortmund y Haaland, ¿una historia con final feliz?

Se puede decir que los planetas se alinearon el día en que el Borussia Dortmund fichó a Erling Haaland, y decidió apostar por Marco Rose y su cuerpo técnico. Por un lado el noruego fue fichado desde RB Salzburg como un diamante en bruto con mucho potencial. El "golden boy” de la Bundesliga llegó con su talento y una larga lista de deseos en su libro de páginas aún vacías, en su momento.

El entrenador físico Johannes Wieber lo confirmaba así: "cuando él llegó no tenía esa musculatura que tiene ahora. Él no solo viene a entrenar 4 horas si no que aprovecha las 20 restantes. La verdad hablamos muy poco sobre la actualidad futbolística. Nos concentramos muchísimo en el trabajo. Él siempre viene preparado”, señala.

Suerte o destino

Todo estaba predestinado para que Rose y Haaland se encontraran. Pero lo bueno no dura para siempre, y eso lo sabe el D.T. del Dortmund. El reloj ya está en plena cuenta regresiva y no le queda mucho tiempo a los aurinegros para retener a la estrella del fútbol europeo.

Si Marco Rose quiere dejar huella con esta generación, lo debe hacer en esta temporada, y con el aporte de Haaland. Ganarle al Bayern Munich y mantener la constancia, no parece ser un asunto imposible. De lo contrario, Rose le dará la espalda al destino que se encargó de sellar un posible camino de éxitos al entrenador alemán.

El noruego Erling Haaland es la gran sensación en Dortmund

Otro golpe de suerte para el Dortmund: Erling volvió a las canchas un partido antes del Der Klassiker, y lo hizo con gol. El director deportivo Zorc no solo cree que es una cosa de azar, se trata también de que el delantero escandinavo goza de "gutes Heilfleisch” o literalmente de "buena carne de curación”, lo que quiere decir que el noruego tiene buena capacidad de recuperación.

En Europa entera se habló de la definitiva ausencia de Haaland en este 2021. En definitiva, tampoco se trató de una estrategia hermética o sucia si no un acto genuino por parte del BVB. Zorc lo confirmó: "el hecho de que la rehabilitación saliera tan bien nos sorprendió a todos, pero también se debe a la voluntad increíble de Erling. Ha trabajado muy duro y simplemente su cuerpo le ha ayudado".

Der Klassiker está servido

A pesar de su lesión, Haaland lleva en su cuenta 14 dianas y se encuentra detrás del delantero de los récords, Robert Lewandowski. El Bayern de Nagelsmann sabe cuáles son sus fortalezas: la primera misión está centrada en evitar que le lleguen los balones a Erling Haaland para que este no entre en velocidad a picar los espacios y vaya a hacerle añicos los planes al Bayern Munich. El super dotado analista de juego, Julian Nagelsmann, lo tiene en la lupa: "Erling siempre espera a la pérdida del balón para cambiar el ritmo y meterle velocidad a la próxima acción. Por eso lo más importante es que acortemos las distancias así estemos en posesión de balón y nos comuniquemos constantemente el uno al otro".

El Klassiker con Erling Haaland. Una oportunidad más para el Borussia Dortmund de bajar del podio al Bayern Munich.