Denuncian a Neuralink de Elon Musk por la muerte de 16 monos durante experimentos

El Comité de Médicos para la Medicina Responsable (PCRM, por sus siglas en inglés) denunció a la Universidad de California (UC) de Davis y a la empresa Neuralink del multimillonario Elon Musk por ocasionar y ocultar la muerte de 16 monos durante experimentos.

En casi 600 páginas de documentos y registros de la investigación, la institución sin fines de lucro detalla que los experimentos cerebrales realizados con estos monos violaron la Ley Federal de Bienestar Animal.

El PCRM aseguró que Neuralink y el personal de la UC Davis no proporcionaron a los monos los cuidados veterinarios adecuados, utilizaron una sustancia no aprobada conocida como "Bioglue" que mataba a los monos destruyendo partes de sus cerebros, y no velaron por su bienestar psicológico.

La UC de Davis recibió 1,4 millones de dólares por parte de la empresa Neuralink para la investigación: "Puede que la UC Davis haya cedido sus instalaciones financiadas con fondos públicos a un multimillonario, pero eso no significa que pueda eludir los requisitos de transparencia y violar las leyes federales de bienestar animal", afirmó Jeremy Beckham, del Comité de Médicos.

"Los documentos revelan que a los monos se les mutiló el cerebro en experimentos de mala calidad y se les dejó sufrir y morir. No es un misterio por qué Elon Musk y la universidad quieren mantener ocultas al público las fotos y los vídeos de este horrible abuso", agregó.

Un implante para jugar

El proyecto financiado por Neuralink no era un secreto. De hecho, la misma compañía divulgaba las imágenes de estos monos utilizando su "mente para jugar videojuegos".

No obstante, el PCRM presentó una segunda demanda para obligar a la universidad a publicar las fotografías y videos de los animales, para así dar a conocer las condiciones de estos primates.

A la mayoría de estos 23 monos se les extrajo parte del cráneo para implantarles un dispositivo en el cerebro como parte del desarrollo de Neuralink de una "interfaz cerebro-máquina".

Neuralink desarrolla estos aparatos y los prueba en animales con la esperanza de poder hacer el mismo proceso en seres humanos para el 2023, con la idea de que esto pueda ser una ayuda, por ejemplo, para que una persona pueda recuperar su movilidad.

"Quiero ser claro. Las aplicaciones -el dispositivo- tempranas serán realmente solo para las personas con una lesión cerebral seria en la que, pues, el valor del implante es simplemente enorme", señaló Elon Musk hace poco más de un año.

En tanto, la UC de Davis se niega a publicar las imágenes, alegando que estos documentos le pertenecen a Neuralink, una empresa privada que no está sujeta a la legislación del país norteamericano.

Editado por José Ignacio Urrejola