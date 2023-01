Demócratas urgen al Congreso incluir la igualdad de género en la Constitución de Estados Unidos

En una rueda de prensa, la congresista Ayanna Pressley, líder del movimiento en la Cámara de Representantes, señaló que "las mujeres y los estados han hecho su trabajo y ahora es el momento de que el Congreso haga el suyoy apruebe esta resolución". El Congreso aprobó la Enmienda para la Igualdad de Derechos (ERA) en 1972, pero para que se incluyera en la Constitución necesitaba ser ratificada por al menos 38 estados antes de 1979, aunque luego la fecha límite se extendió hasta 1982.

Esa ratificación desembocó en una guerra entre el movimiento feminista y la organización de la activista conservadora Phyllis Schlafly, aupada por el rechazo que provocó en 1973 la legalización del aborto por el Tribunal Supremo. Schlafly ganó esa batalla y la "ERA" se quedó fuera de la Constitución, porque no se pudo llegar a los 38 estados necesarios.

Sin embargo, aunque técnicamente ya no podía tener recorrido, con la explosión del movimiento "Me Too", varios estados comenzaron a ratificar la enmienda y, en enero de 2020, la sureña Virginia se convirtió en el estado número 38 en hacerlo.

Para que esa iniciativa llegue a materializarse en la 28ª enmienda de la Carta Magna, el Congreso tendría que votar a favor de la resolución bipartidista propuesta este martes, que defiende eliminar la fecha límite como requisito. "El Congreso impuso un plazo arbitrario al proceso de ratificación, lo que ha impedido que se consagre formalmente en la Constitución. Y hoy, tres cuartas partes de los estados de la nación han ratificado la Enmienda para la Igualdad de Derechos. Nuestra resolución eliminaría ese plazo arbitrario y haría avanzar esta enmienda constitucional", reivindicó Pressley.

¿Aprueba la mayoría la Enmienda para la Igualdad de Derechos?

El senador demócrata Ben Cardin apuntó que, pese a que este derecho aún no está reconocido entre las leyes fundamentales, "la mayoría de la gente de EE.UU. cree que la Enmienda para la Igualdad de Derechos forma parte actualmente de la Constitución, así que es algo que cuenta con el apoyo abrumador del pueblo estadounidense".

Asimismo, Cardin aprovechó para agradecer al presidente Joe Biden que "eliminara cualquier confusión" que pudiera quedar de la Administración de Donald Trump (2017-2018), dejando claro que "el Congreso tiene prerrogativas de eliminar el plazo". Asimismo, la congresista demócrata de Pensilvania Madeleine Dean recordó la simpleza de la enmienda: "la igualdad de derechos ante la ley no será denegada ni restringida por Estados Unidos ni por ningún estado por razón de sexo".

Dean opinó que la Enmienda para la Igualdad de Derechos aún no prosperó en el pasado, porque el Congreso contaba con pocas mujeres, pero ahora "está cambiando" y "en algún momento" se conseguirá.

