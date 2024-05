Del gris al verde - Clima benigno para la ciudad

La arquitecta paisajista tailandesa Kotchakorn Voraarkhom nos muestra cómo hacerlo. Su ciudad natal, Bangkok, se ve especialmente golpeada por el cambio climático. Desde hace años, la región metropolitana, con unos 15 millones de habitantes, afronta fuertes lluvias e inundaciones.

Kotchakorn Voraakhom ha diseñado el Parque del Centenario de Chulalongkorn para armar a la ciudad contra el cambio climático. Imagen: ZDF

El riesgo de inundaciones es enorme, ya que la megaciudad está situada apenas por encima del nivel del mar y cada año se hunde más. Para contrarrestarlo, Kotchakorn Voraarkhom apuesta por la arquitectura sostenible e intenta generar más espacio para la naturaleza en la jungla de cemento. Su enfoque abre nuevos horizontes y sirve de ejemplo para otras regiones.

La construcción con arcilla también es adecuada para zonas urbanas. Imagen: ZDF

El alemán Georg Hofer es un pionero de los materiales de construcción naturales y apuesta por la arcilla, un material de construcción centenario. Sus propiedades positivas son numerosas, también en la lucha contra el aumento de las temperaturas. La producción de arcilla requiere poca energía, apenas provoca CO2 y no es contaminante. El material también puede regular la temperatura. En verano, las casas de arcilla se mantienen frescas, mientras que en invierno almacenan mejor el calor.

Horarios de emisión:

DW Español

SÁ 25.05.2024 – 00:30 UTC

SÁ 25.05.2024 – 21:30 UTC

DO 26.05.2024 – 06:03 UTC

DO 26.05.2024 – 12:30 UTC

DO 26.05.2024 – 19:03 UTC

DO 26.05.2024 – 22.30 UTC

LU 27.05.2024 – 04:30 UTC

LU 27.05.2024 – 09:03 UTC

LU 27.05.2024 – 15:30 UTC

MA 28.05.2024 – 11:03 UTC

MI 29.05.2024 – 09:30 UTC

JU 30.05.2024 - 08:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6