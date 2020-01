Decenas de hondureños comienzan a salir en nueva caravana a EE. UU.

Decenas de inmigrantes hondureños, en su mayoría jóvenes, se comenzaron a agrupar este martes (14.01.2020) en San Pedro Sula, norte de Honduras para salir en una nueva caravana hacia Estados Unidos.

Los migrantes iban a partir la madrugada del miércoles, pese al endurecimiento de las leyes migratorias del país del norte, pero un grupo decidió emprender el viaje en horas de la noche por la aduana de Corinto en Puerto Cortés.

Varios de los inmigrantes, que gradualmente iban llegando a una central de autobuses interurbanos de San Pedro Sula, coincidieron en señalar que no sabían por qué frontera con Guatemala se irían, si por Agua Caliente o Corinto.

"Vamos a ver el sueño americano, nos vamos por la inseguridad, la situación está muy difícil aquí, no se haya trabajo; a uno, como es menor, no le dan. Piden muchos papeles, con identidad y otras cosas, aquí no se puede vivir, entonces uno migra para otros países a buscar (algo) mejor para ayudar a otros familiares, para un futuro mejor y de la familia, los hijos de uno", dijo Jefferson Adonay, de 16 años.

Aumento del flujo migratorio

La caravana de este miércoles ha sido promovida en redes sociales, aunque ningún movimiento social se ha atribuido la iniciativa, que será la quinta desde la del 13 de octubre de 2018, cuando más de 5.000 hondureños salieron desde la misma central de autobuses de San Pedro Sula, hacia Agua Caliente, punto aduanero con Guatemala.

Funcionarios de la estatal Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) han informado que entre el viernes y domingo pasados aumentó el flujo migratorio de hondureños hacia Guatemala, muchos de ellos aduciendo que iban a venerar al Cristo Negro de Esquipulas, en Guatemala, cuyo día se conmemora el 15 de enero.

Han indicado además que para ingresar a Guatemala, los hondureños que porten su carné de identidad pueden pasar libremente, pero no los menores de edad, quienes además de un permiso de los padres, deben llevar su pasaporte, requisitos que son "obligatorios".

Ver el video 02:12 Compartir Un año despúes de la primera "caravana de migrantes" Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/3RDzE Un año despúes de la primera "caravana de migrantes"

Acusan a exdiputado de promover caravanas

Las autoridades hondureñas también han tomado algunas medidas preventivas, luego de las experiencias que dejaron las otras cuatro caravanas que se registraron entre octubre de 2018 y abril de 2019. Durante la primera caravana fuentes oficiales acusaron al periodista y exdiputado del opositor Partido Libertad y Refundación (Libre) Bartolo Fuentes, de ser uno de los promotores de la masiva movilización, lo cual ha negado rotundamente.

"Nunca he promovido yo que la gente se vaya del país, ni en caravanas, ni solos, yo no estoy de acuerdo en que la gente se marche del país. Mi mensaje es, evitemos irnos, pero la decisión es de cada quien", enfatizó Fuentes.

"Migrar no es delito y migrar en caravanas tampoco es delito", reiteró el exdiputado, quien acompañará la caravana anunciada para mañana cubriendo como periodista de un canal afín al expresidente hondureño Manuel Zelaya, derrocado durante el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, quien además es el coordinador general de Libre.

Sale primer grupo

Fuentes locales, informaron que en horas de la noche unos 200 inmigrantes hondureños partieron en la caravana hacia el sector de Corinto, punto fronterizo con Guatemala.

Los inmigrantes, entre hombres, mujeres y niños, decidieron irse por Corinto (caribeño departamento de Cortés) después de la falta de un acuerdo común con otro sector que se mantiene firme en que lo harán mañana vía Agua Caliente (departamento occidental de Ocotepeque).

La concentración de los centenares de personas, procedentes de varias regiones de Honduras, se realiza en una central de autobuses interurbano en el extremo sur de la ciudad de San Pedro Sula, la segunda más importante de Honduras.

mg (efe, La Tribuna)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |