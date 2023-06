Debate "fantasma" sobre servicio militar obligatorio en Alemania

Casi exactamente un año después del inicio de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, dijo que "fue un error suspender el servicio militar obligatorio". Entonces, en Alemania se comenzó a debatir sobre el Artículo 12 de la Constitución: "Los hombres pueden ser llamados a servir en las Fuerzas Armadas, en la Protección de Fronteras o en una asociación de protección civil a partir de los 18 años".

Patrick Sensburg es político y presidente de la Asociación de Reservistas del Ejército Alemán. En marzo de 2011, fue el único diputado de la fracción de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) en el Parlamento que votó en contra de la reforma de la ley que suspendió el servicio militar obligatorio.

En dos décadas, la Bundeswehr se ha reducido de más de 317.000 soldados a poco más de 183.000. Sin embargo, Sensburg está convencido de que ese número, junto con los aproximadamente 100.000 reservistas, no es suficiente para enfrentar una emergencia. Al mismo tiempo, el servicio militar voluntario está lejos de ser suficiente para incorporar a la Bundeswehr a la cantidad de jóvenes que se necesitan con urgencia.

"No necesitamos solo a los superespecialistas, no necesitamos solo al Comando de Fuerzas Especiales. Necesitamos una cierta masa de soldados para poder garantizar la defensa del país", dice Sensburg a DW. Claro que Alemania no quiere ser un Estado militarizado, pero "se necesita una buena tropa, con formación sólida, que también disponga de muchos reservistas. Y solo habrá reservistas si tenemos un servicio militar obligatorio".

Si bien reintroducir ahora el servicio militar no ayudaría a Alemania en los próximos dos o tres años, el país debería discutir abiertamente sobre el tema, dijo el ministro de Defensa en febrero. Un Ejército parlamentarista forma parte del seno de la sociedad, según Pistorius.

"El ministerio no está considerando reintroducir el servicio militar obligatorio. La Bundeswehr de hoy es muy diferente de lo que era hace diez años o incluso más atrás. Tenemos diferentes tareas que requieren personal bien capacitado y especializado para llevarlas a cabo. Tenemos diferentes estructuras, otras capacidades y una realidad operativa diferente. Y también hemos abierto nuestras Fuerzas Armadas a las mujeres desde hace 20 años", declaró una portavoz del Ministerio de Defensa alemán, en respuesta a una solicitud de DW.

Según el ministerio, "en caso de tensión o necesidad de defensa, se prevé un aumento de hasta 60.000 reservistas más. Eso significa que la Bundeswehr, con sus mandatos parlamentarios actuales, está en condiciones de llevar a cabo sus tareas de defensa nacional y de alianza junto con las fuerzas de nuestros socios de la OTAN".

¿Entusiasmar con el examen de aptitud obligatorio?

Para el jefe del Partido Demócrata Liberal (FDP), Christian Lindner, se trata de un "debate fantasma". Ahora, la comisionada de las Fuerzas Armadas, Eva Högl, propuso una vuelta al examen de aptitud para todos los jóvenes a partir de los 18 años, a fin de atraer a más personas a servir en el Ejército. "Como en Suecia, se podría invitar a todos los jóvenes nacidos en determinado año a ser reclutados en el Ejército. Y luego, si son aptos para el servicio militar, decidirían por sí mismos si quieren ser voluntarios o no".

Dado que en Alemania faltan capacitadores e infraestructura en el Ejército, tampoco Högl puede imaginarse una reintroducción del servicio militar obligatorio. Con ella coincide Wolfgang Hellmich, miembro del Comité de Defensa del Parlamento alemán: "Este debate sobre el servicio militar obligatorio resurge una y otra vez, pero tiene muy poco que ver con la realidad actual. ¿A qué fines serviría? Significaría costos multimillonarios para crear o reconstruir estructuras que ya no están. Y no vamos en camino hacia un Ejército de reclutas, sino hacia un Ejército profesional", explica a DW.

Doce años después de la suspensión del servicio militar obligatorio, no hay planes concretos sobre cómo sería la formación -ni si sería posible- de 700.000 hombres y mujeres jóvenes que cumplen 18 años todos los años.

Volver más atractivo el servicio militar voluntario

Hellmich subraya que, en lugar de perder tiempo valioso en ideas sobre la reintroducción de la conscripción, el foco debería ponerse en el reclutamiento de profesionales. El problema no está en atraer a oficiales y aspirantes a oficiales, sino a especialistas en tecnología, en abastecimiento logístico de las tropas y en el área cibernética, aclara.

Además, el Ejército tiene, también en 2023, un problema masivo para reclutar mujeres. De ocho soldados, solo una es mujer. En Noruega, Hellmich habló con miembros de una fuerza especial totalmente compuesta por mujeres soldados, algo todavía impensable en Alemania.

De ahí, la conclusión de este experto en Defensa: "Tenemos que tratar más intensivamente la cuestión del reclutamiento personal. ¿Cómo reclutamos personas para el servicio en la Bundeswehr? Tenemos que hacer que el servicio voluntario sea más atractivo para reclutar también personas que luego permanecerán con la Bundeswehr. Pero el servicio militar obligatorio no ayudaría en absoluto".

(cp/rml)