De Kafka a la inteligencia artificial

Frank Kafka: un genio que dudaba de sí mismo

Franz Kafka murió hace 100 años, pero aún hoy millones de lectores de todo el mundo siguen cautivados por sus enigmáticas historias. ¿Quién era este talentoso escritor? ¿Por qué sigue teniendo tantos admiradores? ¿Y cuándo algo es «kafkiano»?

Imagen: OpenAI/Youtube

Videos engañosamente reales

Crear videos con un simple comando de texto: el software SORA lo hace posible. Es el siguiente paso en la revolución de la IA, fascinante y aterrador al mismo tiempo. El uso indebido de estas herramientas esconde un gran peligro.

Imagen: EPK (jip film & verleih)

Documental ”Dancing Heartbeats“

Grandes emociones y movimientos espectaculares: tres mujeres se imponen en el mundo del breakdance, dominado por los hombres. Un documental las sigue en sus duros entrenamientos, en sus competiciones en batallas internacionales y en su lucha por el reconocimiento y la igualdad.

Horarios de emisión:

DW Español

DO 26.05.2024 – 00:30 UTC

DO 26.05.2024 – 15:30 UTC

DO 26.05.2024 – 20:30 UTC

LU 27.05.2024 – 03:30 UTC

LU 27.05.2024 – 07:03 UTC

LU 27.05.2024 – 09:30 UTC

LU 27.05.2024 – 12:30 UTC

JU 30.05.2024 – 14:30 UTC

VI 31.05.2024 – 04:30 UTC

VI 31.05.2024 – 11:30 UTC

SÁ 01.06.2024 – 08:30 UTC

SÁ 01.06.2024 – 16:30 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6