De Kabul a Berlín - Hamed y la moda

Hamed es un ciudadano del mundo. Nació en Afganistán, creció en Irán, estudió en la India... y luego volvió voluntariamente a Kabul para fundar "Modelstan", una agencia de modelos que trajo moda, danza y ligereza a Afganistán. Pero con la toma del poder por parte de los talibanes, el sueño ha terminado: las mujeres que muestran su cuerpo son una vergüenza para los autoproclamados guardianes de la moral, quienes las consideran prostitutas.

En otoño, Hamed llegó a Pakistán, y poco después a Alemania, donde desde entonces asiste a un curso de alemán todas las tardes y sueña con crear aquí una nueva agencia de moda y coreografía. Hamed se siente destinado a hacer grandes cosas y cualquiera que lo haya conocido no tiene ninguna duda al respecto.

Un informe de Vanessa Juercks.





