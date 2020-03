¿De dónde vino el coronavirus? ¿Cuánto dura en las superficies? DW responde a sus preguntas

Algunas de las preguntas que abordamos en este artículo nos fueron enviadas a través de Facebook y Twitter. También hemos analizado preguntas frecuentes que el público suele buscar en Google acerca del SARS-CoV-2 o la enfermedad que causa, COVID-19.

¿De dónde vino el SARS-CoV-2?

Se cree que el virus se originó en los murciélagos. Pero esto, junto con otras teorías sobre si pasó o no a través de otro animal antes de infectar a los humanos, aún no se ha confirmado. Lo que es seguro es que el SARS-CoV-2 es una enfermedad zoonótica, es decir, un virus transmitido de animales a humanos. Mientras está en el animal, el virus pasa por una serie de mutaciones genéticas que le permiten infectar y multiplicarse dentro de los humanos.

A principios de febrero, la revista Nature publicó un estudio según el cual el nuevo coronavirus es 96 por ciento idéntico, a nivel de genoma completo, a un coronavirus de murciélago. A diferencia de lo que sugieren algunos teóricos de la conspiración, los investigadores descartan que el virus sea un producto de laboratorio artificial. Hay pruebas contundentes de que el SARS-CoV-2 dio el salto de animal a humano por primera vez en Wuhan, la capital de la provincia de Hubei, en el centro de China.

¿Es necesariamente letal el COVID-19?

Esta pregunta no se puede responder con un simple "sí" o "no", al igual que la muerte por gripe o un accidente automovilístico no se pueden predecir con certeza. Solo podemos hablar de probabilidades. El matemático y epidemiólogo Adam Kucharski, de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, calcula que la tasa de víctimas del virus es de entre 0,5 y 2%, es decir, una o dos personas mueren por cada 100 personas infectadas.

¿Cuánto tiempo puede sobrevivir el virus en el aire o en la superficie?

Los coronavirus causan enfermedades respiratorias. El virus se transmite principalmente a través de gotitas que se liberan al aire al toser o estornudar.

Según el Instituto Federal de Evaluación de Riesgos (BfR) de Alemania, las pruebas de laboratorio iniciales muestran que el nuevo SARS-CoV-2 puede permanecer infeccioso "después de una fuerte contaminación" durante hasta tres horas en el aire, hasta cuatro horas en superficies de cobre, hasta hasta 24 horas en cartón y hasta dos o tres días en acero inoxidable y plástico.

Pero la buena noticia es que el virus necesita un huésped vivo para sobrevivir. Sin un huésped vivo, el virus finalmente desaparece porque no puede copiarse a sí mismo. Entonces, si bien puede sobrevivir en algunas superficies durante horas e incluso días, con el tiempo se vuelve menos infeccioso porque, sin poder replicarse, el virus se descompone con el tiempo.

Además, tales estudios han examinado la supervivencia del virus en condiciones ideales de laboratorio, sin tener en cuenta los factores externos, por ejemplo, los cambios de temperatura y la luz solar, que podrían afectar la estabilidad del virus.

¿Cómo puedo protegerme mejor?

Toser y estornudar en el codo, lavarse las manos regularmente y a fondo, mantener la distancia física de otras personas y distanciarse socialmente: así es como todos pueden no solo protegerse a sí mismos, sino ayudar a frenar la propagación del virus.

A medida que el virus se propaga exponencialmente, estas medidas también son necesarias para evitar paralizar por completo los sistemas de salud de los países. Lothar Wieler, presidente del Instituto Robert Koch de Alemania, insta a que se observen sin falta las medidas de precaución. De lo contrario, podemos esperar 10 millones más de infecciones solo en Alemania en dos o tres meses.

¿Por qué no hay una vacuna todavía?

Normalmente lleva años desarrollar una vacuna efectiva y segura. Según la Asociación Alemana de Empresas Farmacéuticas, hay al menos 47 proyectos en curso a nivel mundial centrados en el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus. Uno de los líderes en esta área es la empresa alemana CureVac.

El Centro Alemán de Investigación de Infecciones (DZIF) es otro instituto que investiga una vacuna contra el coronavirus. Los científicos del DZIF utilizan "componentes básicos" preexistentes de vacunas formuladas previamente para trabajar en el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus. Aunque los científicos están trabajando bajo alta presión, no es posible lanzar una vacuna en el mercado este año. Los estudios clínicos, que son cruciales para la aprobación, toman tiempo.

Paralelamente al desarrollo de la vacuna, algunos investigadores están trabajando en el desarrollo de una "inmunización pasiva" con anticuerpos derivados del suero sanguíneo. Estos provienen de personas que han sobrevivido a una infección por SARS-CoV-2 y, por lo tanto, tienen anticuerpos en la sangre que pueden combatir el virus.

Se llama inmunización pasiva, porque el cuerpo receptor no ha producido activamente ningún anticuerpo por sí mismo. Y como resultado, los anticuerpos que "toma prestados" proporcionarán protección o ayuda para combatir una infección, pero solo por un corto período de tiempo. Solo una vacuna tradicional proporcionará protección a largo plazo contra el coronavirus.

¡Arriba las manos! ¿Dónde están los coronavirus? Superficies contaminadas Los coronavirus conocidos hasta ahora permanecen infecciosos en superficies, como las manijas de las puertas, durante un promedio de cuatro a cinco días, y se propagan a través del contacto físico. Aunque el SARS-CoV-2 es nuevo y, por lo tanto, en gran medida desconocido, los expertos creen que muchos de los resultados de las investigaciones se pueden inferir a partir de los coronavirus conocidos.

¡Arriba las manos! ¿Dónde están los coronavirus? No tan apetitoso Se recomienda cierta precaución durante el almuerzo en sitios públicos. En principio, los coronavirus pueden llegar a cubiertos y vajilla a través de estornudos o la tos directa de una persona infectada. Sin embargo, el Instituto Alemán de Evaluación de Riesgos (BfR) escribe que "hasta la fecha no se conoce ninguna infección por SARS-CoV-2 a través de estas vías de transmisión".

¡Arriba las manos! ¿Dónde están los coronavirus? ¿Miedo a los bienes importados? ¿Deberían los padres temer una posible infección por juguetes importados? No, dice el BfR. Hasta ahora, no hay casos en los que se haya comprobado infección a través de juguetes u otros bienes importados. Los expertos suponen que los virus tienen una resistencia ambiental relativamente baja, no obstante, los patógenos son más infecciosos en condiciones de frío y alta humedad.

¡Arriba las manos! ¿Dónde están los coronavirus? ¿Virus empaquetados? En general, los coronavirus humanos son particularmente inestables en superficies secas. Dado que su estabilidad fuera del organismo humano depende de muchos factores ambientales como la temperatura y la humedad, el BfR considera que una infección por la vía postal es "bastante improbable". Sin embargo, el Instituto admite que todavía no se dispone de datos más precisos sobre el SARS-CoV-2.

¡Arriba las manos! ¿Dónde están los coronavirus? ¿Mascotas que contagian? ¿Puede mi perro infectarme a mí o yo a mi perro? Los expertos consideran que el riesgo de que los animales domésticos se infecten con coronavirus es muy bajo; pero no pueden descartarlo. Los animales no muestran ningún síntoma. Sin embargo, si están infectados, es posible que transmitan los coronavirus a través del aire que respiran o las excreciones.

¡Arriba las manos! ¿Dónde están los coronavirus? ¿Vegetales peligrosos? El BfR clasifica como improbable la transmisión del SARS-CoV-2 a través de alimentos contaminados. Hasta ahora no hay casos probados de infección. Lavarse bien las manos antes de preparar alimentos debería ser algo normal, incluso en los momentos previos y posteriores al virus. Dado que los virus son sensibles al calor, calentar los alimentos puede reducir aún más el riesgo de infección.

¡Arriba las manos! ¿Dónde están los coronavirus? ¿Alimentos congelados contaminados? Aunque a los coronavirus SARS y MERS no les gusta el calor, son bastante tolerantes al frío. Pueden permanecer activos a menos 20 grados centígrados hasta por dos años en estado de congelación. Sin embargo, el BfR da el visto bueno: hasta ahora no hay pruebas de cadenas de infección de SARS-CoV-2 a través del consumo de alimentos, incluidos los alimentos congelados.

¡Arriba las manos! ¿Dónde están los coronavirus? Prohibido comer animales salvajes El brote de COVID-19 tiene algo bueno: China ha prohibido el consumo de animales salvajes. Todo indica que el nuevo coronavirus fue transmitido a los humanos por un murciélago. Y a pesar de que el murciélago no es responsable de haber sido preparado como alimento, no podemos deshacernos del SARS-CoV-2 tan fácilmente como terminar una sopa. Autor: Julia Vergin



¿Es dañino el uso de ibuprofeno mientras se está infectado con coronavirus?

Ha habido mucha confusión en torno a esta pregunta. Un estudio publicado en Lancet Respiratory Medicine el 11 de marzo de 2020, sugirió que las personas infectadas con SARS-CoV-2 que estaban tomando ibuprofeno, mientras también tomaban un tipo de medicamento típicamente recetado para la diabetes, pueden ver acentuados los efectos del coronavirus.

Según su estudio, el ibuprofeno y las tiazolidinedionas, una clase de medicamento utilizado para tratar la diabetes tipo 2, pueden regular al alza el receptor ACE2, que permite que los virus del SARS ingresen a las células. Pero esta teoría aún no ha sido confirmada.

Pera mayor confusión, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó inicialmente una advertencia oficial contra los pacientes con coronavirus que toman ibuprofeno. Para estar seguros, el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, dijo que los pacientes con SARS-CoV-2 no deben tomar ibuprofeno sin consejo médico, y en su lugar recomendó usar paracetamol. Sin embargo, dos días después, la OMS se retractó de esa advertencia, y su postura más reciente no aconseja contra pacientes infectados que usan ibuprofeno.

¿Puede mi mascota estar infectada con coronavirus?

Sí. Es por eso que la Oficina Federal Suiza de Seguridad Alimentaria y Veterinaria (BLV) aconseja a los dueños de mascotas que están en cuarentena, que eviten el contacto excesivo con sus animales domésticos. Pero hasta donde se entiende, los perros y los gatos no muestran ningún síntoma de infección, no se sienten mal. Esto hace que sea aún más difícil evaluar el riesgo.

Según el BfR, un animal infectado teóricamente puede propagar el virus aún más a través del aire que respira y sus excretas. Después de todo, el SARS-CoV-2 se originó en el reino animal.

Estoy embarazada. ¿El coronavirus es peligroso para mí o para mi bebé?

Según lo que los científicos saben hasta ahora, los niños no son un grupo de alto riesgo para el coronavirus. Eso significa que los niños infectados con coronavirus generalmente tienen un curso leve de la enfermedad. Hay informes de casos individuales de recién nacidos en los que se ha detectado SARS-CoV-2. Sin embargo, no está claro si la transmisión ocurrió durante el embarazo, durante el parto o después del parto.

Según la OMS y el Centro Federal de Educación para la Salud de Alemania (BZgA), las mujeres embarazadas no parecen tener un mayor riesgo de contraer la enfermedad. Sin embargo, las futuras madres deben tener especial precaución: debido a la falta de evidencia concluyente en torno a esta pregunta, esta información no constituye una garantía de inmunidad. (ea/few)

