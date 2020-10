"Das Revierderby": la madre de todos los derbies, oportunidad de oro para el Schalke 04

La cuenta regresiva para vivir las emociones de "la madre de todos los derbies” está por comenzar. El partido más esperado por el Schalke y el Dortmund llega en un momento de inestabilidad para ambos equipos. El técnico Manuel Baum está en la búsqueda de la reconstrucción de confianza de un equipo abrumado y vapuleado anímicamente: suma veinte partidos sin ganar. En el último encuentro de Bundesliga ante el Union Berlin, que terminó en empate, se le vio una mejor cara, y sobre todo, una mejor actitud. El D.T. resaltó "la mejoría en los kilómetros recorridos, once más que en el último partido; la lucha en los duelos; los sprints de los jugadores y la reacción del equipo tras el gol en contra”.

Dosis mínima de éxitos

Manuel Baum

Baum lleva sus apuntes a la conferencia de prensa y evalúa tanto el desempeño de sus jugadores individualmente, como el del juego colectivo. Al final del día, el juego es solo un componente de la sumatoria de factores que llevan a obtener el éxito o no en un equipo de fútbol. Un bastión imprescindible en la búsqueda de la autoconfianza es la vivencia del éxito alcanzado en objetivos fijados diariamente o a corto plazo. El entrenador del Schalke también lo resaltó: "lo más importante de este partido es la actitud con la que enfrentaron las situaciones adversas, un éxito más”.

Planteamientos impregnados en la escuela alemana de entrenadores: en la última edición de la revista para entrenadores Fußballtraining de la Federación Alemana de Fútbol, se tematizó el rol de los entrenadores en la superación de crisis de los equipos, donde de manera minuciosa retrataban el cambio de rumbo del equipo sudafricano Kaizer Chiefs dirigido por el alemán Ernst Middendorp, que estaba a punto de caer al abismo del descenso y que con cambios sustanciales, como por ejemplo la definición del éxito, volvieron a la senda de la victoria. La clave: la recuperación de la confianza se logra en la sumatoria de dosis pequeñas de triunfos.

Según Middendorp, el entrenador debe comunicar de manera respetuosa, clara, y de manera sencilla. Debe motivar e inspirar a un grupo a trabajar colectivamente y proporcionar herramientas que faciliten un ambiente apropiado para trabajar por los objetivos. Se debe hablar con cada uno de los jugadores y transmitirle lo que se espera de él en la temporada. Finalmente, para poder derribar el muro de las decepciones, el entrenador puso en la mesa la línea de ‘pequeños' objetivos por alcanzar: "cuando los jugadores acumulan experiencias relacionadas al éxito, su rutina se ve directamente impactada por esas experiencias positivas, en otras palabras, se acostumbran a las victorias”.

Middendorp asegura que los jugadores acostumbrados a las victorias afrontan las situaciones positivamente, y tienen siempre un as bajo la manga para cada dificultad que se presenta.

El Schalke 04 tiene una de las aficiones más grandes en el fútbol alemán

Maldición o bendición

El derby es un partido especial que no solo requiere la concentración de un equipo con algunas falencias por mejorar: la construcción del juego y la combinación de pases - como lo confirmó el técnico en la rueda de prensa - sino también implica regular las emociones del mismo. En esta semana de preparación el equipo ha experimentado una montaña rusa de emociones: el pasado domingo recibió la visita de los ‘barra brava', el ultimátum que enviaron fue contundente: "no se trata de un partido común y corriente, se trata del partido de la temporada. Se trata de darlo todo. Si su presentación del derby no se distancia de lo que se vio hoy (ante Colonia), entonces nos veremos pronto, y seguro que no será un encuentro tan pacífico.”

Una frase que calará en los pensamientos de los jugadores, que también estarán acompañados de las impresiones que dejaron sus vecinos, quienes la pasaron mal en el arranque de Champions League. La tarea está asignada y el Schalke debe aprovechar el apoyo sincero de su ciudad. Trescientos fanáticos pudieron acudir excepcionalmente al entrenamiento del equipo el pasado miércoles. Los ciudadanos de la Cuenca del Ruhr esperan que el llamado de atención y los resultados negativos de los del patio ajeno hagan mella en los de Gelsenkirchen.

Oportunidad de oro

No se puede subestimar a un contrincante herido y defraudado. El Dortmund de Lucien Favre tropezó en su primer partido de Champions League ante la Lazio (Roma), cometiendo muchos errores por doquier, pero con un equipo que alistará todos sus motines para "la madre de todos los derbies”, en donde se juega el orgullo, el honor, los tres puntos y el estado de ánimo de las siguientes semanas con compromisos de Champions a la vista.

Las ausencias de Manuel Akanji y Emre Can en la defensa de los aurinegros, y la falta de automatismos en la zaga alineada ante la Lazio, se presentan como las motivaciones favoritas del Schalke 04 para romper el arco del Dortmund. No por nada tienen al ex jugador y actual asistente técnico Naldo, con más de 20 goles marcados al Borussia Dortmund de pelota quieta, quien fue encargado esta semana por Manuel Baum para practicar minuciosamente las chances de pelota parada. Mientras que los mineros se propongan sumar sus pequeñas dosis de éxitos en la cancha, nada puede salirles mal en el derby más conocido del fútbol alemán.

