Danza divertida o sustituto humano: temor y fascinación por los robots de Boston Dynamics

Estos robots tienen ritmo. Boston Dynamics lanzó un video este martes (29.12.2020) que muestra a cuatro de sus robots bailando al ritmo del éxito de 1962 "Do You Love Me?" De The Contours, encendiendo las redes sociales.

Dos de los modelos Atlas humanoides de la compañía hacen giros y otros movimientos clásicos de danza, junto con Spot, un robot con forma de perro, y Handle, un robot con ruedas diseñado para trabajos de almacén.

Boston Dynamics es infame por sus videos de robots que han generado miedo en muchos, pero este es claramente un intento lúdico para cerrar su año 2020 y revertir a favor la imagen de sus máquinas.

"Un poco escalofriante, tengo que admitirlo"

"Todo nuestro equipo se reunió para celebrar el comienzo de lo que esperamos sea un año más feliz", asegura la compañía de Waltham, Massachusetts.

Miles de personas aplaudieron los movimientos de los robots y la tecnología que los impulsa. Otros parecían estar un poco asustados por su destreza.

"Un poco escalofriante, tengo que admitirlo", tuiteó Carl Bildt, un diplomático sueco que copreside el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. "Me amas? No cuando vienes a aniquilarnos", tuiteó Jan Nicolas, un fotógrafo.

FEW (AP, Boston Dynamics)