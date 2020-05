Daniel Raventós: “Yo soy partidario de una renta básica de cuarentena y una renta básica para siempre"

Daniel Raventós es profesor titular del departamento de Teoría Sociológica, Filosofía del Derecho y Metodología de las Ciencias Sociales en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, y miembro del grupo de investigación GREECS y de la Red Renta Básica.

¿Qué supondría finalmente la aprobación de una especie de renta básica en España?

El "ingreso mínimo vital", no se parece absolutamente en nada a una renta básica. Lo que van a implantar es un subsidio para pobres y además de los malos. Todavía no lo conocemos con exactitud, pero por las declaraciones del ministro Escribá, que es el responsable de esto, estamos hablando de una auténtica porquería.

¿Qué diferencia hay entre una renta básica universal y el ingreso mínimo vital del Gobierno?

La renta básica no tiene mayor secreto que lo que viene diciendo en cuanto definición mi asociación, la Red Renta Básica aquí en España y la Basic Income Network a nivel mundial: es decir, es un ingreso monetario público incondicional y universal. Estamos hablando de una asignación monetaria. No en especie pública que se tiene que financiar mediante algún tipo de reforma fiscal, incondicional. Es decir, que no tiene ninguna condición para llevarla a cabo [para otorgarse], o sea, ni ser pobre ni tener determinado nivel de renta. Y universal, que la recibe todo el mundo. Obviamente, dentro del área geográfica donde se implantase.

Entonces, no tiene ingreso mínimo vital, excepto el título primero, que es un ingreso monetario, no tiene nada que ver con los demás. Es muy condicional y, por supuesto, no es universal. Es de los subsidios para pobres que ya conocemos en casi toda Europa y en España, todas las Comunidades Autónomas ya los tienen. En resumen, el ingreso mínimo vital es un subsidio para pobres y además muy malo.

¿Le han consultado a usted o a algún especialista de Red Renta Básica?

No, a ningún miembro de la Red Renta Básica. Ahora, concretamente, en lo que se llama comisión de reconstrucción después de la pandemia, un grupo parlamentario, Esquerra Republicana de Catalunya, me pidió que fuera como compareciente a la Comisión. Y acepté. Es decir, que voy a ir a una comisión de política social. Pero esto es invitado por un grupo político, no ni mucho menos por el gobierno.

Ya que va a ir... ¿va a aprovechar ahí para pedir una renta básica universal?

Bueno, lo que voy a hacer será explicar, si tengo ocasión, es lo malo que van a poner en marcha con el ingreso mínimo vital y la diferencia que habría con la renta básica.

Ustedes han demostrado que la renta básica universal sería viable en España con datos de 2010...

El estudio es algo posterior. Salió en 2017-2018 en forma de libro, pero efectivamente eran datos del año 2011. Lo que ocurre es que son datos actualizados, no es que hayan variado excesivamente, algo sí. Pero piensa que el año 2011 fue uno de los años peores de la crisis que se inició en el año 2008. Y por lo tanto nos interesaba mucho saber, si en estos años tan malos económica y socialmente, se podía financiar una renta básica universal.

Pero la idea fundamental es a partir de dos millones de declaraciones del impuesto de la renta de las personas físicas que nos aportó el Instituto de Estudios Fiscales, ver si mediante una reforma de este impuesto, se podía financiar una renta universal igual al umbral de la pobreza para toda la población adulta y una quinta parte de esta cantidad para los menores de 18 años.

Esto mostraba entre otras cosas, que el índice de Gini en España, uno de los más desiguales de la Unión Europea, con esta propuesta de reforma del IRPF y de financiación de la Renta Básica hubiera podido quedar con cifras comparables a las de Dinamarca, Finlandia, Suecia o Noruega, alrededor de 0,25.

¿Lo sería también en países con un déficit crónico mayor, como Argentina?

Yo tengo mucha relación precisamente con el economista Rubén Lo Vuolo, también partidario de una renta básica, que allí lo llaman ingreso ciudadano. Ellos tienen unos problemas añadidos. Cualquier persona mínimamente interesada en política social lo primero que te dice es que se tiene que hacer una reforma impositiva impresionante. Allí, en general, los ricos no pagan casi nada. No tienen un sistema fiscal ni mucho menos parecido al que tenemos en la Unión Europea, con todas las deficiencias que pueda tener. Pero estoy leyendo justamente de Argentina que cada vez hay más partidarios del ingreso ciudadano por la situación producido por la pandemia.

La Cepal pidió una renta básica de emergencia durante la pandemia para el tercio más pobre de la población latinoamericana. ¿Puede la crisis actual acabar impulsando la renta básica universal en todo el mundo?

Si bien la renta básica ya en el año 2018, 2019 se había expandido mucho en cuanto a conocimiento, pero con esta pandemia no hay ningún tipo de duda que es un tema que está de pie o es de debate público. Ante una situación como la que se está produciendo o se va a producir, una renta básica aunque sea de cuarentena, creo que es necesaria.

¿El mejor momento para implantar la renta básica universal es en tiempos de crisis, como ahora, o en tiempos de bonanza?

Bueno, vamos a ver, cómo financiarla siempre es mejor en momentos de bonanza. Pero hay más necesidad ahora. Este es un mecanismo de urgencia. Al menos, hasta finalizar el año 2020, que es cuando el impacto de la crisis será más bestia, estos próximos meses. Si se dan las condiciones para luego cofinanciar una renta básica, digamos de forma racional, con una reforma fiscal, y etcétera, pues entonces ya sería perfecto. Yo soy partidario de una renta básica de cuarentena y una renta básica para siempre, pero ante la situación actual de extrema necesidad la renta básica de cuarentena tiene que ser inmediata.

Qué le diría a los detractores que alegan que creará incentivos para no trabajar o, al menos, para trabajar de forma irregular

Simplemente que vean los experimentos que ha habido. Esta es la diferencia: que hace veinte años no había habido estos experimentos, pero a lo largo de ese tiempo ha habido experimentos piloto y ninguno puede mostrar de forma incontrovertible que tienen razón. Al revés, no la tienen.

