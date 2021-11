Daniel Libeskind - Mago de las emociones

Este filme celebra la obra de un artista que con edificios como el Museo Judío de Berlín y el One World Trade Center ha causado sensación en el mundo.

Ya en 1999, el arquitecto estrella Daniel Libeskind, causó sensación en todo el mundo con su primer gran proyecto de construcción, el Museo Judío de Berlín.





Su plan maestro para el nuevo One World Trade Center inaugurado en 2014 en la zona cero es una declaración en favor de la democracia, la libertad y la paz, y está profundamente arraigado en su propia biografía: Libeskind emigró de Polonia a Estados Unidos a través de Israel con sus padres, que sobrevivieron al Holocausto.

Él compara sus edificios de fachada cristalinas, angulosas y multifacéticas con las personas: respiran, tienen cuerpo y alma. Esta película retrata y rinde homenaje a este maestro de 75 años. Para Libeskind es fundamental que sus obras despierten emociones, prefiere las reacciones negativas a la indiferencia.

Este documental muestra también cuán fuertemente está influenciada su arquitectura por la música, con la que también tiene un estrecho vínculo. Para la ocasión, el pianista Benyamin Nuss interpreta en piano por primera vez en esta película fragmentos de la obra "Chamber Works" de Libeskind - en diálogo con su propio autor.



Horarios de emisión:

DW Español

